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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة عبرية: اتفاق جديد مع حماس يستغرق شهوراً

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، نقلاً عن مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة حماس قد يستغرق عدة أشهر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشارك في الجهود الرامية للوصول إلى صيغة لإنهاء الحرب الجارية في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن حركة حماس تشترط إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كخطوة أساسية قبل استئناف أي محادثات.

 وأوضحت أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن واشنطن وتل أبيب تعملان على وضع إطار لاتفاق يشمل إنهاء القتال وتحرير المحتجزين.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه الخطة ستعرض رسمياً على حماس، أو ما إذا كانت ستتضمن شروطاً حاسمة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر المطلع قوله: "صياغة اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب ستكون عملية معقدة وطويلة، وقد تستغرق شهوراً"، مشدداً على صعوبة المفاوضات المتوقعة.

إسرائيل وحركة حماس اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة حماس الولايات المتحدة الحرب الجارية في غزة الأسرى الإسرائيليين

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