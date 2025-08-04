بعد اقتحام بن غفير.. مستعمرون يداهمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، بحسب وكالة "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا بالتضييق على المصلين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن 3023 مستعمرا، يقودهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ومتطرفون من أعضاء الكنيست الإسرائيلية، اقتحموا المسجد الأقصى امس الأحد، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات وصراخ عمّت أرجاء المسجد الأقصى، تخللها رفع علم الاحتلال، واستخدام لفائف توراتية مفتوحة عند أحد أبوابه.

