طعـ.ـن طالب سعودي حتى الموت في كامبريدج ببريطانيا.. والقبض على المتهم

أعلنت السلطات اليوم الاثنين أن رجلاً اتُهم بقتل طالب سعودي في كامبريدج بالمملكة المتحدة، بعد أن طعنه حتى الموت فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم "غير مبرر".

حدد بيان الشرطة هوية الضحية بأنه محمد القاسم البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال بيان الشرطة "اتُهم رجل يبلغ من العمر 21 عامًا، من كامبريدج، بالقتل وحيازة سكين في مكان عام. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بيتربورو الجزئية اليوم".

وأضاف البيان أنه تم القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أيضًا من كامبريدج، للاشتباه في مساعدته للمجرم.



وأشارت الشرطة إلى أن الرجل لا يزال رهن الاحتجاز.

و قُتل القاسم أثناء سيره إلى مسكنه.

وقال بيان الشرطة "تم استدعاء الشرطة إلى ميل بارك في الساعة 11:27 مساءً يوم الجمعة (1 أغسطس) بسبب بلاغات عنف".

وأضاف البيان أنه رغم جهود المسعفين، أُعلن عن وفاة القاسم في موقع الحادث الساعة ١٢:٠١ من صباح يوم السبت ٢ أغسطس.

وأشارت السلطات إلى أن القاسم كان في فترة تدريب لمدة ١٠ أسابيع في كامبريدج، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء.