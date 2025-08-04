وزارة الداخلية الألمانية تدرس جدوى مشاريع علاج أطفال غزة

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين بأن الوزارة تدرس جدوى مشاريع تتضمن نقل أطفال من غزة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأضاف المتحدث: "تعتمد جدوى هذه المبادرات بشكل أساسي على الوضع الأمني، وإمكانية مغادرة البلاد، وعوامل أخرى".

يأتي هذا بمثابة تراجع أولي عما سبق وأعلنت عنه مدينتا هانوفر ودوسلدورف الألمانيتان مؤخرًا عن استعدادهما لاستقبال أطفال من قطاع غزة ، ممن هم أكثر عرضة للخطر أو يعانون من صدمات نفسية.

وصرح المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي حكومي دوري في برلين بأن الوزارة لم تتلقَّ أي استفسارات من المدن الألمانية حول هذا الموضوع حتى الآن.