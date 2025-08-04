أوكرانيا تزعم تدمير طائرة عسكرية روسية











أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين أنه دمّر مقاتلة روسية وألحق أضرارًا بأربع طائرات عسكرية أخرى خلال غارة جوية ليلية بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وفي بيان، زعم الجهاز إنه قصف مستودعًا للطيران العسكري، مما أدى إلى تدمير طائرة سو-30 "تدميرًا كاملًا"، وإتلاف أخرى، وإتلاف ثلاث قاذفات نفاثة من طراز سو-24.

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يتوقع محادثات "مهمة" مع المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تحرز تقدمًا نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأكد ترامب يوم الأحد أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا، على الأرجح "يوم الأربعاء أو الخميس" حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين، قال ترامب أيضًا إن غواصتين نوويتين نشرهما بعد خلاف مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف وإنهما موجودتان الآن "في المنطقة".