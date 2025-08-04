قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: لحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات الشيوخ.. والمفتي: المشاركة الفاعلة بالانتخابات تسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار
قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل
استقرار أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025
السيدات تزين المشهد .. وزيرة التضامن: التصويت بالانتخابات حق لا يجب التنازل عنه
وزير التعليم: نتعاون مع الأزهر في تدريس التربية الدينية بالمدارس
بحبك يا ريس.. عم محمد لصدى البلد: رجلي مبتورة وشاركت من أجل مصر
عبدالمنعم سعيد: مجلس الشيوخ تجسيد للإرادة الدستورية وحصن للاستقرار والتنمية
أوكرانيا تزعم تدمير طائرة عسكرية روسية
مدبولي: نواصل تهيئة بيئة صناعية متكاملة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة
وفاة 3 فلسطينيين بمتلازمة "غيلان باريه".. و"صحة غزة" تحذر من كارثة
خفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تزعم تدمير طائرة عسكرية روسية

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
محمد على


 


 


أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني اليوم الاثنين أنه دمّر مقاتلة روسية وألحق أضرارًا بأربع طائرات عسكرية أخرى خلال غارة جوية ليلية بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وفي بيان، زعم الجهاز إنه قصف مستودعًا للطيران العسكري، مما أدى إلى تدمير طائرة سو-30 "تدميرًا كاملًا"، وإتلاف أخرى، وإتلاف ثلاث قاذفات نفاثة من طراز سو-24.

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يتوقع محادثات "مهمة" مع المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ستيف ويتكوف ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تحرز تقدمًا نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأكد ترامب يوم الأحد أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا، على الأرجح "يوم الأربعاء أو الخميس" حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين، قال ترامب أيضًا إن غواصتين نوويتين نشرهما بعد خلاف مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف وإنهما موجودتان الآن "في المنطقة".

روسيا أوكرانيا جهاز الأمن الداخلي الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

البنك الأهلي

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

المهندس عبدالصادق الشوربجي

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

محمد هاني – مراسل صدى البلد

مراسل صدى البلد من الإسكندرية: حضور الشباب بكثافة في انتخابات الشيوخ

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير الكهرباء: الوزارة أعدت خطة متكاملة لتأمين اللجان الانتخابية بالشيوخ

بالصور

توافد كبير للشباب والسيدات والعاملين بالمديريات الخدمية على اللجان الانتخابية بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام
المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر
بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

مايا مرسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتستجيب لاستغاثة سيدة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ 2025.. شاهد المئات في حب مصر أمام مدرسة الأسمرات بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد