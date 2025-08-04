بيان هام وعاجل من مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن السودان

جدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، التزام الاتحاد الإفريقي بسيادة السودان ووحدة أراضيه ووحدته وسلامه، معربا عن إدانته أفعال الجماعات شبه العسكرية، والتدخلات الخارجية، وما يُعرف بـ"الحكومة الموازية".

ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي شامل يمهِّد لاستعادة النظام الدستوري في السودان.

ورحب المجلس بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء في السودان بصفته المدنية، وحث على حماية المدنيين ومساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023 وتسببت في مقتل وإصابة آلاف السودانيين إلى جانب لجوء مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار حيث تعاني البلاد من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويقاتل الجيش السوداني ضد ميليشيات الدعم السريع، وتمكن خلال الشهور الماضية من استعادة السيطرة على عدد من المناطق الهامة من بينها العاصمة الخرطوم.