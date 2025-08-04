سوريا.. انقطاع الاتصالات والانترنت والكهرباء في السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين بأن خدمة الاتصالات والانترنت انقطعت في محافظة السويداء نتيجة عطل الكابل الضوئي، إضافة إلى توقف خدمة الكهرباء في مختلف أنحاء المحافظة، في حين لا تتوفر حالياً سوى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية حصراً.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم تصدر أي جهة رسمية توضيحات بشأن أسباب هذا الانقطاع المفاجئ، في حين يعاني السكان من توقف شبه كامل في خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت، مما يزيد من حالة الغموض والقلق بين الأهالي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعيد افتتاح معبر بصرى الشام الإنساني الواصل بين ريف درعا الشرقي ومحافظة السويداء، وذلك بعد 24 ساعة على إغلاقه لأسباب أمنية، بعد اشتباكات وخرق للهدنة يوم أمس.

ويُعد المعبر شرياناً رئيسياً لحركة المدنيين والبضائع بين المحافظتين، حيث تسبب إغلاقه المؤقت في تعطّل حركة العبور وازدياد الازدحام على الطرق البديلة.

خلال الساعات الماضية، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروقا لاتفاق وقف إطلاق النار في ريف السويداء الغربي، تمثلت بتنفيذ رمايات بالرشاشات الثقيلة من مواقع تسيطر عليها قوات الحكومة الانتقالية باتجاه بلدة عرى، ما تسبب بتجدد الاشتباكات في المنطقة قبل أن تتدخل الأطراف الضامنة لإعادة التهدئة.