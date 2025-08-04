قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة على بطاقات الدعم في شهر أغسطس
السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة ..من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟
الوكيل: تيسيرات في رخص المحليات.. ودعم لوجيستي للمحال ضمن مبادرة خفض الأسعار
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة
قلوبكم سليمة وما تنسوش تدعو لحسام.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور حفل الساحل
رئيس التنظيم والإدارة يصوت بانتخابات الشيوخ: المشاركة الفاعلة ترسم ملامح المستقبل
من السُنة النبوية.. ردد أذكار المساء وكن من الذاكرين الله كثيرًا
ترامب يوجه ضربة قاصمة للهند بسبب النفط الروسي
تكدس المواطنين أمام لجان انتخابات قرية بحر البقر بمحافظة الشرقية| صور
رسمياً.. إجازة المولد النبوي 2025 للحكومي والقطاع الخاص
إقبال كبير علي لجان الشرقية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم تقرير الوظائف ويصفه بالمزور.. ويتهم الديمقراطيين بالتلاعب

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول بيانات الوظائف الفيدرالية، مُشيرا إلى أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، والذي جاء أضعف من المتوقع، قد "تلاعب به" من قِبل موظفين فيدراليين عازمين على تقويض الرئيس.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، اليوم الاثنين على قناة CNBC: "في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، كان هناك من يقاوم ترامب أينما استطاع".

في غضون ذلك، ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن التقرير، الذي رسم صورة قاتمة للاقتصاد، "مُتلاعب به" وأن تعديلات الأشهر السابقة "مُفبركة لتشويه صورة نجاح الجمهوريين العظيم!!!"

وقال هاسيت إن الطريقة الوحيدة لحماية سلامة البيانات الاقتصادية هي استبدال الاقتصاديين والإحصائيين الذين يقودون الوكالات التي تجمع البيانات.

قال هاسيت: "لضمان شفافية البيانات وموثوقيتها قدر الإمكان، سنوظف أشخاصًا مؤهلين تأهيلاً عالياً لديهم بداية جديدة ورؤية جديدة للمشكلة".

كانت تعليقات ترامب وهاسيت اليوم الاثنين أحدث محاولة من جانب البيت الأبيض لانتقاد عمل مكتب إحصاءات العمل لتبرير إقالة ماكينتارفر بأثر رجعي.

ترامب تقرير الوظائف الرئيس الأمريكي بيانات الوظائف الفيدرالية المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

البنك الأهلي

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

اوقاف الغربية

أوقاف الغربية تطلق أولى فعاليات التعاون مع اتحاد “بشبابها” من المسجد الأحمدي

مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

في مشهد وطني..جميع الفئات تشارك في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بالصور

أخبار السيارات| تورط سيارات لامبورجيني مع تجار مخدرات.. وسقوط هاتف يغرم تسلا 243 مليون دولار

سيارات
سيارات
سيارات

السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة ..من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟

السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة.. من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟
السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة.. من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟
السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة.. من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟

طبق العزومات.. طريقة عمل الأرز بالقرفة والزبيب زى المطاعم

الارز بالقرفة والزبيب
الارز بالقرفة والزبيب
الارز بالقرفة والزبيب

ذوى الهمم بأسوان يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ

فيديو

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الفيتنامي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع : أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مع فيتنام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد