ترامب يهاجم تقرير الوظائف ويصفه بالمزور.. ويتهم الديمقراطيين بالتلاعب

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول بيانات الوظائف الفيدرالية، مُشيرا إلى أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، والذي جاء أضعف من المتوقع، قد "تلاعب به" من قِبل موظفين فيدراليين عازمين على تقويض الرئيس.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، اليوم الاثنين على قناة CNBC: "في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، كان هناك من يقاوم ترامب أينما استطاع".

في غضون ذلك، ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن التقرير، الذي رسم صورة قاتمة للاقتصاد، "مُتلاعب به" وأن تعديلات الأشهر السابقة "مُفبركة لتشويه صورة نجاح الجمهوريين العظيم!!!"

وقال هاسيت إن الطريقة الوحيدة لحماية سلامة البيانات الاقتصادية هي استبدال الاقتصاديين والإحصائيين الذين يقودون الوكالات التي تجمع البيانات.

قال هاسيت: "لضمان شفافية البيانات وموثوقيتها قدر الإمكان، سنوظف أشخاصًا مؤهلين تأهيلاً عالياً لديهم بداية جديدة ورؤية جديدة للمشكلة".

كانت تعليقات ترامب وهاسيت اليوم الاثنين أحدث محاولة من جانب البيت الأبيض لانتقاد عمل مكتب إحصاءات العمل لتبرير إقالة ماكينتارفر بأثر رجعي.