حمى شيكونجونيا تضرب الصين.. هل يتفشى رعب المرض في العالم؟

ترتفع حالات الإصابة بحمى شيكونجونيا في جنوب الصين، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير للحد من انتشارها.

ما هي حمى شيكونجونيا؟



يحدث مرض شيكونجونيا بسبب فيروس يمكن أن ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، وتحدث معظم الحالات في أفريقيا وآسيا والأمريكتين.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام المفاصل، والتي قد تستمر لبعض الوقت ولكنها نادرا ما تكون قاتلة.

وبما أن أعراض حمى شيكونجونيا تشبه أمراض أخرى ينقلها البعوض مثل حمى الضنك وزيكا، فقد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد مدى تفشي المرض.

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تمت الموافقة على لقاحين ضد حمى شيكونجونيا في بعض البلدان ولكن لم يتم استخدامهما على نطاق واسع بعد.

يتم عادة إعطاء الأشخاص المصابين أدوية مثل الباراسيتامول لتخفيف أعراضهم.

ما مدى خطورة تفشي المرض في الصين؟

أصيب أكثر من 7700 شخص في مقاطعة قوانجدونج الجنوبية بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمقال نشرته جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية ونشرته وسائل الإعلام الرسمية على نطاق واسع.

وقالت هيئة مكافحة الأمراض في المقاطعة إن معظم الحالات حدثت في المركز الصناعي فوشان، حيث مرض 2770 شخصًا في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس.

ماذا تفعل السلطات؟



نشرت وسائل إعلام حكومية صورا لعمال يرتدون الخوذات وأقنعة الوجه وهم يرشون المبيدات الحشرية في الحدائق والمتنزهات والمباني حيث يمكن أن يتواجد البعوض.

وهدد مسؤولو إنفاذ القانون بفرض غرامات تصل إلى 1000 يوان (140 دولارا أمريكيا) على الشركات التي لا تتخذ خطوات كافية لمنع تكاثر البعوض، وفقا لمكتب مكافحة الأمراض.

هل يجب على الناس أن يقلقوا؟



أصدرت الولايات المتحدة تحذير سفر حثت فيه على توخي الحذر الشديد عند الذهاب إلى المناطق المتضررة في الصين.

لكن المقارنة مع الوباء مبالغ فيها.

وأكدت السلطات الصينية أن المرض “قابل للوقاية والسيطرة والعلاج”.