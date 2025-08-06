كندا تشيد باجتماع «مثمر» مع المكسيك في ظل اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية

عقد وزراء كنديون كبار اجتماعًا "مثمرًا" مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وعدد من كبار مسئوليها خلال زيارة إلى مكسيكو سيتي مساء أمس الثلاثاء، وفقًا لوزير الخارجية الكندي، في الوقت الذي تواجه فيه الدولتان تقلبات في الرسوم الجمركية.

وأشار وزير الاقتصاد المكسيكي في وقت سابق من اليوم إلى أن المحادثات ستتناول سياسات البلدين ردًا على سلسلة إعلانات الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتتمتع الدول الثلاث بعلاقات اقتصادية وثيقة.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور على منصة إكس بأنها ووزير المالية فرانسوا فيليب شامبين تحدثا مع شينباوم لتأكيد العلاقات الثنائية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "أدت هذه المناقشات مع الرئيسة وأعضاء حكومتها إلى تعزيز الأولويات المشتركة الرئيسية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والأمن وتنويع التجارة".

قال أناند أيضًا إن كندا والمكسيك اتفقتا خلال الزيارة على وضع خطة لتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك سلاسل التوريد المرنة، وخطوط التجارة بين الموانئ، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة.

وأضاف أناند أن الوزراء الكنديين سيجتمعون أيضا مع المشرعين المكسيكيين وقادة الأعمال خلال زيارتهم التي تستغرق يومين.

وصرح وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد في وقت سابق من اليوم أنه من المقرر أيضًا أن يتحدث مع شامبين حول تجارب البلدين في التعامل مع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة.

وقال إبرارد للصحفيين: "يريدون معرفة كيف تحقق المكسيك هذه النتائج".

وتمكنت المكسيك من تجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على شحناتها إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما ضمن لها فترة توقف لمدة 90 يومًا للعمل على اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في غضون ذلك، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 35% على العديد من السلع القادمة من كندا، بزيادة عن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل البالغة 25% والتي فُرضت في وقت سابق من هذا العام.

وقال إيبرارد: "سنتبادل الخبرات. إنهم يدفعون رسومًا جمركية بنسبة 35%، بينما المكسيك لا تدفع".