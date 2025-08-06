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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستضيف زعماء من أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض .. لهذا السبب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمي أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض يوم الجمعة، في محاولته التوسط في اتفاق سلام بين دولتين عالقتين في صراع مستمر منذ عقود.

يُعدّ هذا الاجتماع، الذي أكده مسئولان كبيران في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست، أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الثناء على ذلك.

وقال أحد مسئولي البيت الأبيض، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة خطط لم يُعلن عنها بعد، إنه من الممكن الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع زعيمي البلدين مع ترامب يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يلتقي كل من الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مع ترامب.

وكان زعيما البلدين قد التقيا الشهر الماضي في الإمارات لإجراء محادثات سلام، على الرغم من عدم الإعلان عن أي قرار، رغم تصريح مسئولين في وقت سابق من العام بصياغة اتفاق مبدئي.

خاضت المنطقتان السوفيتيتان السابقتان حربًا على مدى العقود الماضية، منذ انفصال منطقة ناجورنو كاراباخ عن أذربيجان لتخضع لحكم أرمينيا. 

كانت المنطقة ذات كثافة سكانية أرمنية عالية قبل أن تسيطر عليها القوات الأذربيجانية في سبتمبر 2023، مما دفع العديد من الأرمن إلى الفرار.

قبل انتخابه، تعهد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في أكتوبر بـ"حماية المسيحيين المضطهدين"، وانتقد منافسته كامالا هاريس بشدة لعدم قيامها "بأي شيء في حين تعرض 120 ألف مسيحي أرمني لاضطهاد مروع وتهجير قسري". 

وقال ترامب إنه "سيعمل على وقف العنف والتطهير العرقي، وسنعيد السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

في يونيو، احتفل ترامب باتفاقية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، ووقعها في المكتب البيضاوي.

قال ترامب خلال فعالية المكتب البيضاوي في يونيو: "في غضون أشهر قليلة، حققنا السلام بين الهند وباكستان، وإسرائيل وإيران، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ودول أخرى أيضًا".

رُشِّح الرئيس لجائزة نوبل للسلام من قِبل العديد من قادة العالم، وهي تكتيك استخدموه للاحتفاء بجهود ترامب في حفظ السلام وكسب ودّه.

صرح نائب رئيس وزراء كمبوديا الأسبوع الماضي بأن بلاده سترشح ترامب، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوليو إنه سيرشح ترامب للجائزة. 

في يونيو، أعلنت باكستان ترشيحها لترامب بعد جهوده لإحلال السلام في الصراع العنيف بين باكستان والهند في وقت سابق من هذا العام.

من المقرر منح جائزة نوبل للسلام في ديسمبر.

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