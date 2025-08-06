وزير الخارجية الإسرائيلي: خطط الاعتراف بدولة فلسطين عطلت الهدنة في غزة

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الدول التي أعلنت عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع الأخيرة عرقلت اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقال “ساعر” خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة بنيويورك: "هناك دول تحركت، في هذا المبنى أيضًا، للضغط على إسرائيل، بدلًا من حماس، خلال أيام حساسة من المفاوضات، من خلال مهاجمة إسرائيل، وشن حملات ضدها، وإعلان الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية. لقد قدمت لحماس هدايا وحوافز مجانية لمواصلة هذه الحرب".

وأضاف “ساعر”: "لقد اغتالوا صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار بشكل مباشر. دعوني أوضح: هذه الدول أطالت أمد الحرب. حماس مسؤولة عن بدء هذه الحرب بغزو إسرائيل وارتكاب فظائع 7 أكتوبر".

وزعم أن حماس مسئولة أيضًا عن استمرار هذه الحرب برفضها إطلاق سراح رهائننا وإلقاء سلاحها. يجب أن يكون الضغط الدولي على حماس. أي شيء آخر لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

يوم السبت، أشاد غازي حمد، المسؤول في حماس، بالدعم الدولي لقيام دولة فلسطينية، واعتبره إنجازًا نابعًا من هجوم 7 أكتوبر 2023.