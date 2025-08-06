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وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني
ناصر السيد

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، مساء الثلاثاء إن الجيش يأتمر بقرارات الحكومة، مؤكدًا أن قرار مهلة حصر السلاح هو قرار تاريخي.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني في تصريحات لـ"العربية" أن الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح، موضحًا أن قرار مهلة الحصر خطوة أساسية على طريق تنفيذ البيان الوزاري.

وأشار "مرقص" إلى أن وزيري “حزب الله” و"أمل" انسحبا من الجلسة فقط وليس من الحكومة.

وأعلنت رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس الجاري، وقرر تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص حصر السلاح مهلة حصر السلاح حزب الله

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