واشنطن: ترامب يعتزم الإعلان عن خطة مساعدات جديدة لغزة.. ويريد إنهاء الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الكشف قريبا عن خطة جديدة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، في إطار مساعيه لإنهاء الحرب الدائرة هناك.

وأكدت الخارجية أن واشنطن لا تتوقع أن تكون المساعدات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، مشددة على أن الإدارة الأمريكية "تعمل على تغيير هذا الوضع".

وأضافت: "التركيز الآن منصب على غزة، وترامب يريد رؤية نهاية حقيقية للحرب فيها".

وفي السياق ذاته، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب ومستشاره، ستيف ويتكوف، ناقشا يوم أمس خططا جديدة لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وبحسب أكسيوس، فإن الإدارة الأمريكية تعتبر أن إسرائيل لا تتعامل بشكل مناسب مع ملف المساعدات، وهو ما دفع واشنطن إلى التفكير في تولي إدارة الجهود الإنسانية بشكل مباشر في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن "مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، وترامب لا يحب ذلك، ولا يريد أن يموت الأطفال جوعا".

من جهة أخرى، أشار الموقع إلى أن بعض مسؤولي حملة ترامب بدأوا يشعرون بالقلق من مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع نطاق الحرب في غزة، وهي المقترحات التي أثارها نتنياهو خلال لقائه مع ويتكوف وناقشها لاحقا مع البيت الأبيض.