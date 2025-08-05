المفوضية الأوروبية: الهجوم لاحتلال كامل قطاع غزة استفزاز غير مقبول

عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها العميق إزاء الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرة أن "أي محاولة لاحتلال كامل القطاع تمثل استفزازا جديدًا وغير مقبول"، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة إنسانية متفاقمة.

وشددت المفوضية في بيان رسمي على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق"، منددة بـ"الاستخدام المروع للعنف والتجويع ضد المدنيين في غزة"، ومطالبة بـ"احترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وفي السياق ذاته، دعت كتل سياسية داخل البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة"، محذرة من وجود "دلائل جدية على وقوع جريمة إبادة جماعية في القطاع، في ظل صمت دولي لم يعد مقبولاً".

وطالبت الكتل السياسية الأوروبية بـ"تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأروبي وإسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، في خطوة من شأنها أن تضغط على تل أبيب للامتثال للمواثيق الدولية.

في المقابل، أوردت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال المشاورات الأمنية تحذيره من أن "احتلال قطاع غزة قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، مضيفًا أن العملية العسكرية الواسعة "ستؤدي إلى إنهاك قوات الاحتياط والقوات النظامية، وقد تستغرق أشهراً طويلة".

كما نقلت القناة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله خلال الجلسة ذاتها إن "النهج العسكري الحالي لم ينجح في التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى، ونحن بحاجة إلى تغيير هذا النهج".