رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل القاهرة غدًا ويلتقي «مدبولي»

كشفت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، سيزور القاهرة غدًا الخميس، وتستمر لمدة 24 ساعة.

وأوضح موقع "النيل" الإخباري السوداني، أن "إدريس" سيلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تأجيل زيارته إلى القاهرة والتي كان مقرّرا لها يوم الاثنين الماضي.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين السودانيين إلى دول الجوار، ما تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي، عقد اجتماعا بشأن السودان أمس الأول الاثنين أكد خلاله التزام الاتحاد الإفريقي بسيادة السودان ووحدة أراضيه ووحدته وسلامه، معربًا عن إدانته أفعال الجماعات شبه العسكرية، والتدخلات الخارجية، وما يُعرف بـ"الحكومة الموازية".

ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي شامل يمهِّد لاستعادة النظام الدستوري في السودان.

ورحّب المجلس بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء في السودان بصفته المدنية، وحث على حماية المدنيين ومساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.