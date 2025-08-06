ترامب: دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن دولاً عربية ستساعد في إطعام السكان في غزة، مضيفًا أن واشنطن تعمل على إطعامهم.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على الغذاء بشكل كافٍ، لافتا إلى أن الأمر متروك لإسرائيل بشأن عزمهم احتلال قطاع غزة.

وزعم ترامب أن ما يقوم به هو هو الحرص على إنهاء الحروب القائمة.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن الدول التي تشتري النفط الروسي بعد اجتماعات المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء في موسكو.

أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة أمس الأول الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي.

وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا".

وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية".