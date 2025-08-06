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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهدت «الأسير الهزيل».. أول رد من ترامب على خطة نتنياهو لاحتلال غزة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيديو الذي نشرته حركة حماس، والذي يُظهر الأسير الإسرائيلي إيفيتار ديفيد وهو هزيل البنية، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان قد شاهد فيديو ديفيد وهو يُجبر على حفر قبره بنفسه في نفق، أجاب "ترامب": "نعم، شاهدته".

وأضاف: "أعتقد أنه أمرٌ مروع. وآمل أن يشاهده الكثيرون بهذا السوء، لأنني أعتقد أنه أمرٌ مروع".

وسُئل ترامب لاحقًا عما إذا كان سيدعم إعادة احتلال إسرائيل لكامل غزة، كما اقترح بعض المسئولين الإسرائيليين.

وأجاب: "حسنًا، لا أعرف ما هو الاقتراح.. أعلم أننا نعمل هناك الآن، ونحاول إطعام الناس".

وأضاف "ترامب": "قدمت الولايات المتحدة 60 مليون دولار مؤخرًا لتوفير الغذاء لسكان غزة، الذين من الواضح أنهم في وضعٍ سيء".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعلم أن إسرائيل والدول العربية ستساعد الولايات المتحدة في توزيع المساعدات والأموال.

وقال “ترامب”، في إشارة إلى خطط السيطرة على غزة: "فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل".

أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لصحيفة جيروزالم بوست أن نتنياهو اتخذ قرارًا يوم الاثنين باحتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك العمليات في المناطق التي يُحتجز فيها الأسرى.

إضافةً إلى ذلك، صرّح مسؤول إسرائيلي للصحيفة صباح الثلاثاء أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا موسعًا بشأن غزة واتفاقًا بشأن الرهائن، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء يدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن الخطوات التالية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، عاد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس، وتوصل إلى "إجماع واسع على أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع الأسرى".

ترامب خطة نتنياهو احتلال غزة الرئيس الأمريكي حركة حماس الأسير الإسرائيلي إيفيتار ديفيد احتلال إسرائيل لكامل غزة

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