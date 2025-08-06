ترقّب روسي لزيارة مبعوث ترامب إلى موسكو وسط آمال محدودة بتحقيق اختراق في الأزمة الأوكرانية

أفاد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جايسون ويتكوف، لم يلتقِ حتى الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن اللقاء من المقرر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة في الكرملين، وتحديدًا في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو، وفق مصادر رسمية، موضحا أن ويتكوف كان قد وصل إلى مطار فنوكوفو جنوب غرب العاصمة الروسية، وكان في استقباله رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميتريف، حيث رافقه بجولة غير رسمية في حديقة "زاريادي" القريبة من الكرملين.

وذكر مشيك خلال رسالة على الهواء، أن الأوساط الروسية، وخصوصًا الخبراء والمراقبين المعنيين بالشأن الأوكراني، تتعامل مع زيارة ويتكوف بكثير من التشاؤم، مع استبعاد حدوث أي اختراق سياسي جوهري في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية أن يسعى ويتكوف إلى طرح مقترحات تهدئة مؤقتة، وخصوصًا فيما يتعلق بالطلعات الجوية والعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يُعد أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الزيارة في الوقت الراهن.

وأشار مشيك إلى أن تقارير غير مؤكدة متداولة في الأوساط الروسية تتحدث عن وجود عدد من الأسرى الأمريكيين أو المرتزقة الحاملين للجنسية الأمريكية ضمن صفوف القوات الأوكرانية، والذين قد يكونون ضمن الملفات التي سيناقشها ويتكوف مع الرئيس الروسي، وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من موسكو حول هذه المعلومات، إلا أن هناك توقعات بأن يطرح المبعوث الأمريكي ملف هؤلاء الأسرى في محاولة لإعادتهم إلى الولايات المتحدة.