النار تلاحق المصطافين .. إسبانيا تُخلي شواطئها مع اندلاع حريق هائل

أخلت السلطات في إسبانيا الشواطئ والفنادق ومواقع التخييم بالقرب من منتجع طريفة إحدى بلديات مقاطعة قادس جنوب البلاد بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد اندلاع حريق غابات سريع الانتشار وسط ظروف جوية حارة وعاصفة.

أفادت التقارير أن الحريق اندلع حوالي الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش) في منزل متنقل في موقع تخييم بالقرب من شاطئ فالديفاكيروس، وهو مكان يرتاده راكبو الأمواج ورياضة ركوب الأمواج الشراعية. وتسببت الرياح القوية والجفاف في انتشار النيران بسرعة في المنطقة المحيطة.

وأظهرت لقطات حية بثها التلفزيون الإسباني أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق الساحل بينما كانت فرق الطوارئ تعمل على إخلاء المصطافين والسياح من الشواطئ الواقعة في مسار الحريق.

وصف أنطونيو سانتوس، عمدة طريفة، الوضع بأنه غير مسبوق.

قال سانتوس على قناة "لا سيكستا" الوطنية: "هذا أسرع حريق ينتشر رأيته في حياتي".

وأشار إلى أن الحريق اشتعل على طول الطريق السريع N-340، وهي منطقة تعج بالفنادق، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في مقطورة.

أُغلق ما لا يقل عن تسعة كيلومترات من الطريق السريع N-340بسبب الدخان الكثيف، ويمتد الحريق حاليًا عبر غابات الصنوبر والحقول والأراضي الزراعية في المنطقة.

يُعد الحريق الذي اندلع قرب طريفة واحدًا من عدة حرائق غابات مستعرة في جميع أنحاء إسبانيا، حيث تشهد البلاد ثاني موجة حر شديدة هذا الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.