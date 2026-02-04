قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز مستقبل مصر يستقبل وفدا أوزبكيا لبحث فرص التعاون والاستثمار الزراعي المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقره بمحور الضبعة، وفدًا رسميًا من دولة أوزبكستان، ضم منصور بيك كيليتشيف سفير أوزبكستان لدى القاهرة، ورؤساء عدد من البنوك الحكومية الأوزبكية، ورئيس مجلس إدارة  «أوز آجرو ستار» القابضة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الشراكات الدولية بالقطاع الزراعي.
 

وتناول اللقاء استعراض التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية والاستفادة من المياه الجوفية، والنتائج التي حققها جهاز مستقبل مصر في هذا المجال، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الداعمة للأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
كما بحث الجانبان سبل نقل الخبرات المصرية في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها الليمون والفراولة والعنب، في ضوء نجاح تجربة زراعة أصناف من البطاطس المصرية في إحدى ولايات جمهورية أوزبكستان، بما يعكس فرص التكامل الزراعي بين البلدين.
وشملت المباحثات مناقشة فرص إقامة استثمارات أوزبكية داخل السوق المصرية، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات استثمارية مصرية في أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية في البلدين.
وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث قام الوفد بجولة ميدانية بعدد من مشروعات الجهاز في منطقة الدلتا الجديدة، للاطلاع على مراحل التنفيذ والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والإدارة.
وأشاد الوفد الأوزبكي بما شهده من حجم الأعمال المنفذة ومستوى التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في مجالات الاستثمار والإنتاج الزراعي.

تنمية المشروعات التنمية المستدامة التنمية الزراعية

