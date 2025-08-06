80 عامًا على ضرب هيروشيما .. تعرف على عدد الناجين من القصف الذري الأمريكي

تُصادف ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما اليوم الأربعاء وهي الذكرى الثمانين للقصف الذري الأمريكي للمدينة اليابانية، حيث أعرب العديد من الناجين المسنين عن إحباطهم إزاء تزايد الدعم بين قادة العالم لامتلاك الأسلحة النووية كوسيلة ردع.

مع الانخفاض السريع في عدد الناجين وتجاوز متوسط أعمارهم 86 عامًا، تُعتبر هذه الذكرى آخر حدث بارز بالنسبة للعديد منهم.

وقالت منظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة يابانية شعبية للناجين، فازت بجائزة نوبل للسلام العام الماضي لسعيها إلى إلغاء الأسلحة النووية، في بيان: "لم يتبقَّ لنا الكثير من الوقت، بينما نواجه تهديدًا نوويًا أكبر من أي وقت مضى".

وأضافت: "التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو تغيير الدول الحائزة على الأسلحة النووية التي تُبدي لنا تجاهلًا ولو قليلًا".

سيتوقف الناس في اليابان وحول العالم لتذكر أحد أحلك الأيام في تاريخ البلاد وسيُقام الحفل السنوي في حديقة السلام التذكارية بالمدينة.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو وممثلون عن 120 دولة ومنطقة، وهو رقم قياسي ويشمل ذلك قوى نووية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما هو الحال كل عام، ستُوضع قائمة مُحدثة بضحايا القنبلة الذرية داخل نصب الحديقة التذكاري وستشمل القائمة الناجين من القصف الذين لقوا حتفهم خلال العام الماضي وتضم القائمة الآن 349,246 اسمًا.

سيُقام دقيقة صمت في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وهو نفس وقت انفجار القنبلة عام 1945.

ويوجد الآن أقل من 100 ألف ناجٍ من القنبلة الذرية، أو ما يُعرف بالهيباكوشا، على قيد الحياة اليوم.