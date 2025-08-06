قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 20 فلسطينيًا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم
زيارة رعوية للأنبا مينا لكنيسة "العذراء وأبي سيفين" بعبد القادر بحري
رئيس اللجنة العامة بالجيزة: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ظهر اليوم | صور
80 عامًا على ضرب هيروشيما .. تعرف على عدد الناجين من القصف الذري الأمريكي
تيدي أوكو يتصدّر ترند «إكس» بعد إنهاء تعاقده مع الزمالك بالتراضي
مؤشرات | «مستقبل وطن» يكتسح في بورسعيد .. وزايد وغنام إعادة بالإسماعيلية
محمد سليمان مديرًا عامًا للإعلام بوزارة البترول
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات القطاع | تفاصيل
إسرائيل تعدم تماسيح في الضفة الغربية المحتلة بعد عقود من الإهمال والجوع |فيديو
أستاذ قانون دستوري: المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ كان مُشرّفًا |فيديو
أعلى سعر لصرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

80 عامًا على ضرب هيروشيما .. تعرف على عدد الناجين من القصف الذري الأمريكي

هيروشيما
هيروشيما
ناصر السيد

تُصادف ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما اليوم الأربعاء وهي الذكرى الثمانين للقصف الذري الأمريكي للمدينة اليابانية، حيث أعرب العديد من الناجين المسنين عن إحباطهم إزاء تزايد الدعم بين قادة العالم لامتلاك الأسلحة النووية كوسيلة ردع.

مع الانخفاض السريع في عدد الناجين وتجاوز متوسط أعمارهم 86 عامًا، تُعتبر هذه الذكرى آخر حدث بارز بالنسبة للعديد منهم.

وقالت منظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة يابانية شعبية للناجين، فازت بجائزة نوبل للسلام العام الماضي لسعيها إلى إلغاء الأسلحة النووية، في بيان: "لم يتبقَّ لنا الكثير من الوقت، بينما نواجه تهديدًا نوويًا أكبر من أي وقت مضى". 

وأضافت: "التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو تغيير الدول الحائزة على الأسلحة النووية التي تُبدي لنا تجاهلًا ولو قليلًا".

سيتوقف الناس في اليابان وحول العالم لتذكر أحد أحلك الأيام في تاريخ البلاد وسيُقام الحفل السنوي في حديقة السلام التذكارية بالمدينة. 

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو وممثلون عن 120 دولة ومنطقة، وهو رقم قياسي ويشمل ذلك قوى نووية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما هو الحال كل عام، ستُوضع قائمة مُحدثة بضحايا القنبلة الذرية داخل نصب الحديقة التذكاري وستشمل القائمة الناجين من القصف الذين لقوا حتفهم خلال العام الماضي وتضم القائمة الآن 349,246 اسمًا.

سيُقام دقيقة صمت في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وهو نفس وقت انفجار القنبلة عام 1945.

ويوجد الآن أقل من 100 ألف ناجٍ من القنبلة الذرية، أو ما يُعرف بالهيباكوشا، على قيد الحياة اليوم. 

ضرب هيروشيما القصف الذري الأمريكي القنبلة الذرية الأسلحة النووية جائزة نوبل للسلام إلغاء الأسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تنسيق الجامعات 2025

قائمة كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

اخرجوا من غزة.. مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرق تل أبيب

أرشيفية

رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام

أرشيفية

خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة

بالصور

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد