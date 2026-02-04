تشكيل الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على إستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم

أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

مقاعد البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، عبد الله السعيد، أيمن أمير عبد العزيز، عدي الدباغ.

يأتي اللقاء ضمن جهود الزمالك لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2025-2026، وسط تطلعات الجماهير لتحقيق الفوز والحفاظ على النتائج الإيجابية.