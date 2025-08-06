استشهاد 20 فلسطينيًا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء عن استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات وسط القطاع، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً من سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب الحكومي في غزة، أن شاحنة انقلبت فوقهم تحمل غذاء أجبرها جيش الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور، ما يكشف عن تعمد إسرائيل الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن "هندسة الفوضى والتجويع".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 61,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 150,671، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.