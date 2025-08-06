مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حل النزاع في غزة يتمثل في دعم مسار الدولتين

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء إن السلام في المنطقة يبدأ بوضع حد للحرب في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن إسرائيل تقوم بتجويع شعب كامل وتطلق النار على الساعين للحصول على الغذاء والماء، وتطالب العالم باتخاذ موقف تجاه ظروف احتجاز إسرائيليين بينما تحاصر شعبا كاملا.

وأشار “منصور” إلى أن حل النزاع الكارثي في غزة يتمثل في دعم مسار الدولتين وضمان استقلال الدولة الفلسطينية، ولا مبرر لقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل.

وأوضح السفير الفلسطيني أن الفظائع التي يشاهدها العالم بأسره في غزة تحاول الحكومة الإسرائيلية إنكارها، وطالب بالسماح بالوصول الإنساني الفوري دون عراقيل إلى غزة وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وكرّر "منصور" دعواته بإنهاء الحرب الإسرائيلية والتجويع والمذابح بحق الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن والسجناء.

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار في غزة يمهد الطريق لإيصال المساعدات إلى القطاع ويوقف الإبادة الجماعية هناك.