شراكة إستراتيجية تتجدد.. منتدى الأعمال المصري - التركي منصة للانطلاق نحو أسواق إقليمية جديدة

شهد منتدى الأعمال المصري - التركي مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب ممثلي نحو 400 شركة مصرية وتركية، في تأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة وحرص الجانبين على دفعها نحو آفاق تنموية أوسع.



وانعقد المنتدى تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات التركية إلى السوق المصري، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك.

ويمثل المنتدى منصة مهمة لربط القطاع الخاص في البلدين بمشروعات التنمية المستدامة، من خلال بحث فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والإفريقية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري–التركي، أن المنتدى يمثل محطة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة لتحويل الشراكات إلى مشروعات تنموية ملموسة.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين ترتبط بشراكة ممتدة مع مجلس العلاقات الخارجية التركي (DEİK) منذ أكثر من 33 عامًا، أثمرت عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1993، وعقد 16 اجتماعًا رفيع المستوى أسهمت في إطلاق شراكات ناجحة بين الشركات المصرية والتركية.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار توجه الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الشراكات الاقتصادية الدولية، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات التركية، عبر تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا تدعم أهداف التنمية الاقتصادية.