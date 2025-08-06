رواندا توافق على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الرواندية أنها ستقبل ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع واشنطن، لكنها لم تفصل من سيشملهم.

شملت حملة الترحيل التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض على ترتيبات لإرسال أشخاص إلى دول ثالثة، من بينها جنوب السودان وإسواتيني.

يأتي الاتفاق المُعلن عنه يوم الثلاثاء في أعقاب اتفاقية ملغاة مع بريطانيا، كانت رواندا بموجبها ستستقبل طالبي اللجوء الواصلين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. أُلغيت هذه الاتفاقية بعد خسارة الحكومة المحافظة التي تفاوضت عليها في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، لوكالة فرانس برس: "اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا".

وأضافت أن رواندا ستحتفظ "بحق الموافقة على كل فرد يُقترح إعادة توطينه".

وأضافت ماكولو أن الحكومة وافقت على الخطة مع واشنطن لأن "كل أسرة رواندية تقريبًا عانت من مصاعب النزوح".

وأوضحت أن الوافدين إلى رواندا سيُوفَّر لهم التدريب والرعاية الصحية والسكن.

ولم تقدم أي معلومات إضافية، بما في ذلك أي إشارة إلى جدول زمني، حيث صرح ماكولو بأن رواندا "ستقدم المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من وضع هذه التفاصيل".

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، اتخذ ترامب عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول غير تابعة له.

ودافعت إدارته عن عمليات الترحيل من دول ثالثة باعتبارها ضرورية، لأن الدول الأصلية لبعض المستهدفين بالترحيل ترفض أحيانًا قبولهم.