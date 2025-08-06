إسرائيل تستعد لعملية ضد الحوثيين في اليمن | تفاصيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقديرات سلطات دولة الاحتلال تقول إن قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، يمتلكون صواريخ وقدرات تمكنهم من ضرب إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن إسرائيل تستعد لعملية ضد الحوثيين في اليمن لضمان ألا يعودوا قادرين على ضربها.

في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.

أوضحت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صافرات الإنذار قد تدوي في مدينة القدس ومناطق أخرى، نتيجة التهديدات المستمرة من الجبهة اليمنية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية "تعمل على اعتراض التهديد"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن اعتراض صاروخ مماثل أطلقته جماعة الحوثي من اليمن.

وقد أشارت الجماعة في بيان لها أن الصاروخ، وهو من نوع "فلسطين 2" الباليستي الفرط صوتي، استهدف مطار اللد في منطقة يافا، وحقق هدفه بدقة، ما تسبب في حالة من الذعر بين أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي، إضافة إلى توقف حركة المطار.