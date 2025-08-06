استشهاد 20 فلسطينيا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم في غزة

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن 20 شخصا على الأقل استشهدوا في غزة اليوم الأربعاء بعدما انقلبت شاحنة مساعدات.

وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة من شأنه أن يؤدي إلى "عواقب كارثية"، في حين أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في احتلال كامل للأراضي الفلسطينية.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين في اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية لملايين الفلسطينيين وقد يعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر".

وأضاف جينكا: "لا يوجد حل عسكري للصراع في غزة أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع".

وقال نتنياهو خلال زيارة إلى منشأة تدريب للجيش في وقت سابق : "من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة، وتحرير جميع رهائننا، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 61020 فلسطينيا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.