أخبار التكنولوجيا| OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT.. جوجل يطلق ميزة ذكية في Messages لحمايتك من الصور غير اللائقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT



كشفت شركة OpenAI، عن نيتها استكشاف طرق جديدة لتعزيز إيراداتها، من بينها إدراج الإعلانات ضمن منصة ChatGPT.

شريحة دماغية تحول الأفكار إلى كلمات مكتوبة بدقة تصل إلى 74٪



أعلن باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية عن تطوير تقنية جديدة قد تمكن يوما ما الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام من التواصل بسهولة عبر قراءة أفكارهم وتحويلها إلى نصوص مكتوبة.



أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج يهدد عرش آيفون الجديد



قد تعكر سامسونج صفو حفل إطلاق آبل القادم، إذ تستعد للإعلان عن أجهزة جديدة كليا في نفس الفترة تقريبا التي بتوقع أن تكشف فيها آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17.



أفضل 6 تطبيقات مجانية بديلة لـ واتساب وتيليجرام.. هتفاجئك بمميزاتها



يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ورغم كونه من أكبر تطبيقات التواصل إلا أنه لا يزال عرضة للقرارات السياسية والرقابية في العديد من الدول، ويظهر هذا الواقع أن الوصول إلى التطبيق ليس مضمونا دائما للمستخدمين، بل يتوقف على القوانين المحلية وسياسات كل دولة فيما يتعلق بالأمن والمعلومات.



آيفون من المستقبل.. براءة اختراع تكشف مفاجأة من آبل



قدمت شركة آبل مؤخرا طلبا لتسجيل براءة اختراع لهاتف آيفون مصنوع بالكامل من الزجاج، في خطوة قد تشير إلى تصميم مستقبلي قيد التطوير.





جوجل يطلق ميزة ذكية في Messages لحمايتك من الصور غير اللائقة



بدأت شركة جوجل في طرح ميزة جديدة ضمن تطبيق Google Messages تهدف إلى تعزيز خصوصية وأمان المستخدمين، وذلك من خلال عرض تحذيرات عند إرسال أو استقبال أو إعادة توجيه الصور التي قد تحتوي على محتوى عار.





الهواتف القابلة للطي تشعل المنافسة.. سامسونج تفقد هيمنتها لصالح هونر



تشهد سوق الهواتف القابلة للطي في أوروبا تحولا ملحوظا، مع تزايد الإقبال والمنافسة الحادة، مما قلص من هيمنة سامسونج التقليدية على هذا القطاع.