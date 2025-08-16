قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT.. جوجل يطلق ميزة ذكية في Messages لحمايتك من الصور غير اللائقة

أخبار التكنولوجيا|
أخبار التكنولوجيا|
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT
 

كشفت شركة OpenAI، عن نيتها استكشاف طرق جديدة لتعزيز إيراداتها، من بينها إدراج الإعلانات ضمن منصة ChatGPT.

شريحة دماغية تحول الأفكار إلى كلمات مكتوبة بدقة تصل إلى 74٪
 

أعلن باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية عن تطوير تقنية جديدة قد تمكن يوما ما الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام من التواصل بسهولة عبر قراءة أفكارهم وتحويلها إلى نصوص مكتوبة.


أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج يهدد عرش آيفون الجديد
 

قد تعكر سامسونج صفو حفل إطلاق آبل القادم، إذ تستعد للإعلان عن أجهزة جديدة كليا في نفس الفترة تقريبا التي بتوقع أن تكشف فيها آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17.


أفضل 6 تطبيقات مجانية بديلة لـ واتساب وتيليجرام.. هتفاجئك بمميزاتها
 

يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ورغم كونه من أكبر تطبيقات التواصل إلا أنه لا يزال عرضة للقرارات السياسية والرقابية في العديد من الدول، ويظهر هذا الواقع أن الوصول إلى التطبيق ليس مضمونا دائما للمستخدمين، بل يتوقف على القوانين المحلية وسياسات كل دولة فيما يتعلق بالأمن والمعلومات.


آيفون من المستقبل.. براءة اختراع تكشف مفاجأة من آبل
 

قدمت شركة آبل مؤخرا طلبا لتسجيل براءة اختراع لهاتف آيفون مصنوع بالكامل من الزجاج، في خطوة قد تشير إلى تصميم مستقبلي قيد التطوير. 


 

جوجل يطلق ميزة ذكية في Messages لحمايتك من الصور غير اللائقة
 

بدأت شركة جوجل في طرح ميزة جديدة ضمن تطبيق Google Messages تهدف إلى تعزيز خصوصية وأمان المستخدمين، وذلك من خلال عرض تحذيرات عند إرسال أو استقبال أو إعادة توجيه الصور التي قد تحتوي على محتوى عار. 


 

الهواتف القابلة للطي تشعل المنافسة.. سامسونج تفقد هيمنتها لصالح هونر
 

تشهد سوق الهواتف القابلة للطي في أوروبا تحولا ملحوظا، مع تزايد الإقبال والمنافسة الحادة، مما قلص من هيمنة سامسونج التقليدية على هذا القطاع. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

Wednesday

نجاح مستمر.. صور جديدة من الجزء المنتظر لمسلسل Wednesday قبل عرضه في سبتمبر

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

منهم شقيقان .. فنانون انفصلوا عن زوجاتهم ثم عادوا لعش الزوجية من جديد

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

بالصور

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد