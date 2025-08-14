قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سام ألتمان يستعد لتأسيس شركة جديدة منافسة لـ نيورالينك بإسناد من OpenAI

سام ألتمان
سام ألتمان
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة ناشئة جديدة يتوقع أن تنافس مشروع إيلون ماسك “نيورالينك” في مجال الربط بين الدماغ والكمبيوتر، حيث كشفت تقارير صحفية عن استعداد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، للمشاركة في تأسيس هذه الشركة التي تحمل اسم Merge Labs.

وبحسب ما نشرته صحيفة The Financial Post، ستستخدم Merge Labs تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير واجهة تواصل بين الدماغ والحاسوب، لتكون منافسا مباشرا لشركة نيورالينك، بالإضافة إلى شركات ناشئة أخرى مثل Precision Neuroscience وSynchron.

سام ألتمان يستعد لتأسيس شركة Merge Labs

اسم Merge Labs مستوحى من مفهوم طرحه ألتمان في عام 2017 يعرف بـ الاندماج the merge، ويصف اللحظة التي يتحد فيها الدماغ البشري مع الحواسيب.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة تمويلا بقيمة 850 مليون دولار، معظمها من فريق استثمارات OpenAI، فيما سيشارك سام ألتمان في التأسيس مع أليكس بلانيا، المؤسس المشارك لشركة World المتخصصة في مسح شبكية العين والمدعومة أيضا من OpenAI، دون استثمار مادي مباشر من ألتمان، وفقا لمصادر مطلعة.

يذكر أن سام ألتمان مهتم بموضوع واجهات الدماغ-الآلة منذ سنوات، حيث توقع في مقال سابق عام 2017 أن تصل لحظة الاندماج بين الدماغ والكمبيوتر في وقت قريب، ربما بحلول 2025، رغم أن هذا الموعد لم يتحقق، وفي منشور حديث، أشار إلى إمكانية تطوير واجهة دماغ-كمبيوتر عالية النطاق الترددي بفضل التقدم التكنولوجي.

تأتي Merge Labs لتنافس مباشرة مشروع نيورالينك الذي أسسه إيلون ماسك، مما يزيد من حدة التنافس بين الطرفين، خاصة بعد خروج ماسك من مجلس إدارة OpenAI عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية الربط بين الدماغ والآلة ليست جديدة، لكنها شهدت تقدما ملحوظا مؤخرا بفضل تطورات في تقنيات الزرع والذكاء الاصطناعي، ما مكن الباحثين من جمع ومعالجة إشارات دماغية أكثر دقة.

بدأت نيورالينك أولى تجاربها البشرية في يناير 2024 مع مريض مصاب بشلل رباعي يدعى نولاند آربو، ولاحقا زرعت التقنية في مريض ثان يعرف بـ أليكس، الذي استطاع بفضل التقنية ممارسة ألعاب الفيديو من نوع FPS وتصميم مجسمات ثلاثية الأبعاد، مع ظهور أعراض ومشاكل أقل مقارنة بالمريض الأول.

