وزير الاتصالات: الرواد الرقميون تبني جيلا قادرا على المنافسة عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تهدف إلى تجهيز الشباب والفتيات بمجموعة متكاملة من المهارات التقنية والشخصية والحياتية، بما يؤهلهم للمنافسة الفعلية في سوق العمل الحديث.

تطوير المهارات الشخصية

وأوضح الوزير خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «أحداث الساعة» عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تركز على تنمية المهارات التقنية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق المسار الذي يختاره المتدرب بما يتوافق مع ميوله وشغفه، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية مثل العرض والتواصل، والعمل الجماعي، والتعامل مع ثقافات مختلفة، والعمل تحت ضغط، وتحديد الأولويات.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن أحد أهم عناصر المبادرة هو التدريب العملي الميداني، حيث يتم الجمع بين التدريب النظري والتقني والتطبيق العملي داخل كبرى الشركات العالمية والمحلية في قطاع الاتصالات، مضيفًا أنه تم توقيع اتفاقيات مع 30 شركة كبرى لاستضافة المتدربين وإكسابهم خبرة مباشرة ببيئة العمل، وآليات اتخاذ القرار، وتنفيذ المشاريع، والعمل ضمن فرق متكاملة.

سوق العمل الحديث

وشدد الوزير على أن المبادرة لا تقدم ضمانًا مباشرًا للتوظيف، موضحًا أن النجاح يعتمد على الجهد والمثابرة والكفاءة، لأن سوق العمل الحديث يعتمد على الأداء وليس على الوظيفة المضمونة.