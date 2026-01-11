الاتصالات: خطة الوزارة 2030 تستهدف تحويل قطاع الاتصالات من خدمي لإنتاجي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون" تستهدف خلق جيل جديد من الكوادر التقنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، في حوار مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تركز على المهارات السلوكية جنبا إلى جنب مع التقنية.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن إعداد الشباب لسوق إقليمي ودولي هدف أساسي لمبادرة الرواد الرقميون، مشيرا إلى أن العدد المستهدف المبادرة "الرواد الرقميون" مرن ويختلف باختلاف المسارات التدريبية المتاحة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، إلى أن خطة الوزارة 2030 تستهدف تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي.

