سام ألتمان يكشف تحديثات ثورية في ChatGPT

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن مجموعة من التحديثات الجديدة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في نموذج GPT-5 الأحدث، مع توسيع خيارات النماذج للمشتركين المدفوعين.

وأشار ألتمان إلى أهمية تخصيص الذكاء الاصطناعي حسب احتياجات كل مستخدم، قائلا: “العالم بحاجة ماسة إلى تخصيص شخصية النموذج لكل مستخدم على حدة”.

في منشور على منصة إكس، أوضح ألتمان أن المستخدمين يمكنهم الآن اختيار أحد أوضاع الاستجابة الثلاثة: تلقائي “Auto”، سريع “Fast”، وتفكيري “Thinking” عند استخدام GPT-5.

وأضاف أن معظم المستخدمين سيستمرون باستخدام الوضع التلقائي، بينما تم تصميم الخيارات الإضافية لمساعدة من يبحثون عن ردود أسرع أو تفكير أعمق وأكثر تفصيلا.

بالنسبة لوضع GPT-5 Thinking، تم تحديد حد أسبوعي عند 3000 رسالة، وبعدها يحصل المستخدمون على قدرة إضافية عبر “GPT-5 Thinking mini”.

كما يدعم النموذج الآن حد سياق يصل إلى 196 ألف توكن، مما يمكنه من معالجة محادثات ووثائق أطول بكثير، وأشار ألتمان إلى أن هذه الحدود قد تتغير حسب أنماط الاستخدام.

عودة GPT-4o وتوسيع الخيارات للمشتركين

أكد ألتمان أيضا عودة نموذج GPT-4o ضمن قائمة اختيار النماذج لجميع المستخدمين المدفوعين، وقال: “إذا قررنا إيقاف دعمه، سنعلن ذلك مسبقا”.

وأصبح لدى المستخدمين المدفوعين خيار تفعيل “عرض النماذج الإضافية” في إعدادات ChatGPT على الويب، مما يتيح الوصول إلى نماذج مثل o3، 4.1، و GPT-5 Thinking mini، بينما يبقى نموذج GPT-4.5 حصريا لمشتركي Pro، نظرا لتكاليفه العالية على معالجات الرسومات GPU.

تحديث شخصية GPT-5

كشف ألتمان أيضا أن OpenAI تعمل على تحديث شخصية GPT-5 لجعلها “أدفأ” وأقل إزعاجا مقارنة بنموذج GPT-4o.

في الأسبوع الماضي، أعلنت OpenAI أن GPT-5 يتمتع بقدرات محسنة في البرمجة والتفكير في المشكلات المعقدة، مع توصيفه بأنه متقدم بما يكفي لتحويل ChatGPT إلى خبير بمستوى الدكتوراه.

ويعد GPT-5، الذي تم الكشف عنه خلال حدث مباشر الخميس الماضي، نموذجا أكثر قوة في البرمجة والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع استفسارات معقدة.

وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، وصف سام ألتمان التحديث بأنه “تطور كبير” مقارنة بالنماذج السابقة، مضيفا: “لأول مرة، يبدو حقا أنك تتحدث إلى خبير في أي موضوع”.