قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
فرنسا: ترامب يتعهد بالمساهمة في ضمانات أمنية لأوكرانيا خلال وقف إطلاق النار
قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل
نتنياهو: معركتنا لا تقتصر على حماس… بل تشمل إيران ووكلاءها
نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب عازمة على إعادة السلام إلى أوروبا
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها بهذه الساعة لتنال ثوابها كاملا
قبل التسجيل في تقليل الاغتراب.. تعرف على شروط قبولك بالمرحلة
أسعار العملات في مصر اليوم الخميس
وزارة الدفاع الإسرائيلية: تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن
المكسيك تسلم 26 من كبار عناصر العصابات إلى الولايات المتحدة
هايتي: مقتل شرطيين في هجوم جديد للعصابات المسلحة قرب العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سام ألتمان يكشف تحديثات ثورية في ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن مجموعة من التحديثات الجديدة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في نموذج GPT-5 الأحدث، مع توسيع خيارات النماذج للمشتركين المدفوعين.

وأشار ألتمان إلى أهمية تخصيص الذكاء الاصطناعي حسب احتياجات كل مستخدم، قائلا: “العالم بحاجة ماسة إلى تخصيص شخصية النموذج لكل مستخدم على حدة”. 

في منشور على منصة إكس، أوضح ألتمان أن المستخدمين يمكنهم الآن اختيار أحد أوضاع الاستجابة الثلاثة: تلقائي “Auto”، سريع “Fast”، وتفكيري “Thinking” عند استخدام GPT-5. 

وأضاف أن معظم المستخدمين سيستمرون باستخدام الوضع التلقائي، بينما تم تصميم الخيارات الإضافية لمساعدة من يبحثون عن ردود أسرع أو تفكير أعمق وأكثر تفصيلا.

بالنسبة لوضع GPT-5 Thinking، تم تحديد حد أسبوعي عند 3000 رسالة، وبعدها يحصل المستخدمون على قدرة إضافية عبر “GPT-5 Thinking mini”.

كما يدعم النموذج الآن حد سياق يصل إلى 196 ألف توكن، مما يمكنه من معالجة محادثات ووثائق أطول بكثير، وأشار ألتمان إلى أن هذه الحدود قد تتغير حسب أنماط الاستخدام.

عودة GPT-4o وتوسيع الخيارات للمشتركين

أكد ألتمان أيضا عودة نموذج GPT-4o ضمن قائمة اختيار النماذج لجميع المستخدمين المدفوعين، وقال: “إذا قررنا إيقاف دعمه، سنعلن ذلك مسبقا”.

وأصبح لدى المستخدمين المدفوعين خيار تفعيل “عرض النماذج الإضافية” في إعدادات ChatGPT على الويب، مما يتيح الوصول إلى نماذج مثل o3، 4.1، و GPT-5 Thinking mini، بينما يبقى نموذج GPT-4.5 حصريا لمشتركي Pro، نظرا لتكاليفه العالية على معالجات الرسومات GPU.

تحديث شخصية GPT-5

كشف ألتمان أيضا أن OpenAI تعمل على تحديث شخصية GPT-5 لجعلها “أدفأ” وأقل إزعاجا مقارنة بنموذج GPT-4o.

في الأسبوع الماضي، أعلنت OpenAI أن GPT-5 يتمتع بقدرات محسنة في البرمجة والتفكير في المشكلات المعقدة، مع توصيفه بأنه متقدم بما يكفي لتحويل ChatGPT إلى خبير بمستوى الدكتوراه.

ويعد GPT-5، الذي تم الكشف عنه خلال حدث مباشر الخميس الماضي، نموذجا أكثر قوة في البرمجة والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع استفسارات معقدة.

وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، وصف سام ألتمان التحديث بأنه “تطور كبير” مقارنة بالنماذج السابقة، مضيفا: “لأول مرة، يبدو حقا أنك تتحدث إلى خبير في أي موضوع”.

ChatGPT سام ألتمان GPT 5 الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الراقصة بوسي الأسد

حجز الراقصة بوسي الأسد 24 ساعة على ذمة التحريات في الهرم

ترشيحاتنا

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

بالصور

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد