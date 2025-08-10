سامسونج تكشف عن تصميم Galaxy Tab A11 الاقتصادي لأول مرة

تستعد شركة سامسونج لتحديث سلسلة أجهزتها اللوحية الاقتصادية، وذلك مع اقتراب إطلاق Galaxy Tab A11، الذي ظهر مؤخرا ضمن قاعدة بيانات هيئة السلامة الكورية، مصحوبا بصورة فعلية للجهاز.

و ذكر موقع “gizmochina”، أن الصورة أظهرت تصميما بسيطا ومألوفا لسلسلة Galaxy Tab A، مع حواف نحيفة وكاميرا أمامية مدمجة في الحافة العلوية،ما يجعله مناسبا لمكالمات الفيديو بالوضع الأفقي.

في الجهة الخلفية، يحتوي الجهاز على كاميرا واحدة مع فلاش LED، موضوعة في زاوية اللوحة الخلفية النظيفة، وهو تصميم يعكس البساطة والوظائف الأساسية التي تستهدفها هذه الفئة.

سامسونج Galaxy Tab A11

يحمل الجهاز رقم الطراز SM-X135N، لكن شهادة الاعتماد لم تكشف الكثير عن المواصفات الداخلية، ورغم عدم تأكيد سامسونج لأي تفاصيل رسمية، تشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي ببطارية سعة 5000 مللي أمبير وسعر أقل من 150 دولارا.

ومن المتوقع أن يكون Galaxy Tab A11 هو الخليفة لجهاز Galaxy Tab A9 الذي أطلق في عام 2023، والذي جاء بشاشة 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، ومعالج ميدياتك Helio G99، وذاكرة رام تصل إلى 8 جيجابايت، إلى جانب نظام تشغيل Android 13.

ورغم عدم وضوح التغييرات المتوقعة على مستوى العتاد، من المحتمل أن تحتفظ سامسونج بنهجها البسيط، مع دعم لمكبرات صوت ستيريو، منفذ microSD، ومنفذ USB-C، وهي مواصفات تكفي لاحتياجات المستخدمين الأساسية مثل تصفح الإنترنت، مشاهدة الفيديو، والأعمال الخفيفة.

ووفقا لتسريبات الصحفي Abhishek Yadav، فإن Galaxy Tab A11، إلى جانب نسخة أقوى منه تحمل اسم Tab A11+، قد يتم إطلاقهما في الهند خلال الشهر المقبل، مع احتمال توسع الإطلاق عالميا بعد ذلك بفترة قصيرة.

Galaxy Tab A9

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت عن حل ذكي لحماية مستخدمي هواتف Galaxy من هجمات التصيد الصوتي Voice Phishing، من خلال ميزة جديدة تحمل اسم تنبيه الاتصال المشتبه به كـ احتيال صوتي، وذلك ضمن واجهة One UI 8.0.