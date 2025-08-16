قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهواتف القابلة للطي تشعل المنافسة.. سامسونج تفقد هيمنتها لصالح هونر

هونر
هونر
شيماء عبد المنعم

تشهد سوق الهواتف القابلة للطي في أوروبا تحولا ملحوظا، مع تزايد الإقبال والمنافسة الحادة، مما قلص من هيمنة سامسونج التقليدية على هذا القطاع. 

ووفقا لتقرير صادر عن Counterpoint Research، فقد ارتفعت شحنات الهواتف القابلة للطي في أوروبا بنسبة 37% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ورغم هذا النمو القوي، إلا أن هذه الفئة لا تزال تشكل فقط حوالي 2% من إجمالي سوق الهواتف الذكية.

ازدهار في فئة الهواتف القابلة للطي كـ الكتاب

النمو الأكبر جاء من فئة الهواتف القابلة للطي بأسلوب الكتاب Book-style، التي شهدت قفزة بنسبة 60% على أساس سنوي، بينما بقيت فئة الفليب Flip-style أقل نموا. 

ومع ذلك، فإن الأجهزة على نمط الكتاب ما زالت تمثل نحو 1% فقط من المبيعات الإجمالية، ما يشير إلى أنها فئة ناشئة ولكنها تتوسع بسرعة.

تراجع حصة سامسونج

كانت سامسونج تهيمن تقريبا بشكل كامل على سوق الهواتف القابلة للطي في أوروبا، ففي عام 2022، امتلكت الشركة 98% من الحصة السوقية، لكن بحلول نهاية 2023، تراجعت حصتها إلى 73%، وفي عام 2024 انخفضت أكثر لتصل إلى 50% فقط.

المثير للاهتمام أن مبيعات سامسونج ما تزال تنمو بنسبة 10% العام الماضي، إلا أن المنافسين ينمون بوتيرة أسرع.

هونر تتفوق

أكبر مفاجآت السوق كانت من هونر، التي قفزت إلى المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 34%، بعد تحقيقها نموا مذهلا بنسبة 377% على أساس سنوي.

أما جوجل فجاءت في المركز الثالث بـ 9% من السوق ونمو بنسبة 72%، بينما حصلت أوبو على 4% بعد نمو 10%، وتكنو حصدت 2% بنمو 88%.

هونر تتحدى Galaxy Z Fold 7

لا يبدو أن زخم هونر سيتوقف، حيث تستعد الشركة لإطلاق هاتف Magic V5 في أوروبا هذا الشهر، في مواجهة مباشرة مع سامسونج Galaxy Z Fold7، المتوقع أن يكون أكثر تنافسية من سابقه.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن تطلق جوجل هاتف Pixel 10 Pro Fold في أكتوبر، بينما تشير التسريبات إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل قد يصل في أواخر عام 2026.

توقعت شركة Counterpoint أن تزداد حصة الهواتف القابلة للطي في فئة الهواتف الفاخرة (فوق 800 دولار) بشكل كبير اعتبارا من 2026. 

وبالرغم من أن النصف الأول من 2025 قد شهد تباطؤا بسبب قلة الإصدارات، فإن النصف الثاني سيشهد انتعاشا مع إطلاق نماذج جديدة.

وبحسب التوقعات، يمكن أن تصل مبيعات الهواتف القابلة للطي في أوروبا إلى 4 ملايين وحدة سنويا بحلول 2028، أي أكثر من 2% من السوق، مع إمكانية أن تصل إلى 10% من الفئة المرتفعة السعر في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

هل تودع سامسونج الصدارة؟

إذا استمرت هونر ومنافسيها على هذا المسار التصاعدي، فقد تجد سامسونج نفسها قريبا في موقع جديد تماما، ليس كمتصدر للسوق، بل كمجرد منافس ضمن مجموعة متزايدة من العلامات القوية في عالم الهواتف القابلة للطي.

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

