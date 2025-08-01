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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر Magic V Flip 2 يقترب من الإطلاق بتحديثات بارزة تتفوق على Galaxy Z Flip 7

Magic V Flip
Magic V Flip
شيماء عبد المنعم

بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف هونر Honor Magic V5 في الأسواق، تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد من هاتفها القابل للطي عموديا Honor Magic V Flip 2، والذي من المتوقع أن يقدم ميزات محسنة تتفوق على منافسه المباشر سامسونج Galaxy Z Flip 7، رغم التشابه المحتمل في تصميم الكاميرا الخلفية.

وفقا لتسريبات من المسرب المعروف DirectorShiGuan، سيحصل هاتف هونر Magic V Flip 2 على ترقية ملحوظة في التصميم، أبرزها تغيير في حجم حساس الكاميرا، حيث ستأتي العدستان هذه المرة بالحجم نفسه، بخلاف الجيل السابق الذي ضم عدسة رئيسية كبيرة وعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل.

ومن المرجح أن يعتمد الهاتف الجديد تصميما مشابها للكاميرات “الزرية” الموجودة في Z Flip 7، حيث توضع العدستان أعلى شاشة الغلاف بجوار فلاش LED.

وفيما يتعلق بواجهة المستخدم، أشار التسريب إلى أن هونر أعادت تصميم واجهة شاشة الغلاف بشكل جذري، لتصبح أكثر شمولا وجمالا، مما يضفي تجربة استخدام أفضل للمستخدمين.

أما على صعيد المواصفات، فمن المتوقع أن يقدم Magic V Flip 2 بطارية أكبر، إلى جانب تحسينات كبيرة في أداء الكاميرا. 

ورغم أن الهواتف القابلة للطي لم تصمم بالأساس لأغراض التصوير، فإن الأجهزة الحديثة مثل Galaxy Z Flip/Fold 7 وHonor Magic V5 بدأت تركز بشكل واضح على تطوير قدراتها التصويرية بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرجح أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز خلال الشهر المقبل، مع احتمالية ظهور تسريبات إضافية في الأيام القادمة، ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبا.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف Honor Magic V2 Flip بشاشة من نوع OLED LTPO قابلة للطي بقياس 6.8 بوصة بدقة FHD+، بالإضافة إلى شاشة خارجية LTPO خارجية بقياس 4 بوصات.

ومن المتوقع  أن يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 من سلسلة Snapdragon 8، وإن لم يكن معالج Snapdragon 8 Elite الرائد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيستخدم معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع أم إصدارا مختلفا.

من حيث التصوير، من المتوقع أن يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصري OIS ومستشعر 1/1.5 بوصة. 

Honor Magic V Flip 2 هونر Galaxy Z Flip 7

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