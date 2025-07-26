إطلاق هونر Pad X7.. جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة وسعر معقول

أعلنت شركة هونر Honor، عن إطلاق جهاز لوحي جديد من الفئة الاقتصادية ضمن مجموعتها، وهو Pad X7، يضاف هذا الجهاز إلى تشكيلة الشركة التي تضم أيضا Pad GT 2 Pro الموجه للألعاب وPad 10 الذي يأتي مع شاشة بحجم 12.1 بوصة للفئة المتوسطة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعد تابلت هونر الجديد Pad X7 جهازا مدمجا ومناسبا للميزانية، وهو يقدم مواصفات جيدة بسعر معقول.

المواصفات الرئيسية لجهاز Honor Pad X7



يأتي تابلت هونر Pad X7 بشاشة من نوع TFT LCD بقياس 8.7 بوصة، بدقة 1340 × 800 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 625 شمعة في وضع الضوء المباشر.

تقدم الشاشة نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 85%، ودعم 16.7 مليون لون مع عمق لوني 8 بت، كما تدعم الشاشة NTSC color gamut، مع كثافة بكسلات تبلغ 180 PPI، ونسبة تباين قدرها 1500:1، مما يوفر تجربة مرئية جيدة.

Honor Pad X7

يعتمد تابلت هونر Pad X7 على معالج كوالكوم Snapdragon 680 بتقنية تصنيع 6 نانومتر، الذي يحتوي على معالج ثماني النواة، مع 4 أنوية من نوع Cortex-A73 تعمل بسرعة 2.4 جيجاهرتز و4 أنوية من نوع Cortex-A53 بسرعة 1.9GHz.

يقدم الجهاز حتى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD، على منصة AnTuTu، حقق المعالج حوالي 310000 نقطة، ما يعكس أداء جيدا في الفئة المتوسطة.

أما بالنسبة للكاميرات، فالجهاز يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ودعمه لوظيفة التركيز التلقائي Autofocus، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

أما من حيث البطارية، يأتي تابلت هونر Pad X7 مزودا ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 7020 مللي أمبير، ويدعم الجهاز شحن سلكي بقوة 10 وات و شحن عكسي سلكي، يتم شحن الجهاز عبر منفذ USB Type-C، ما يوفر وقت استخدام طويل.

يتميز الجهاز بتصميم أنيق مع غطاء معدني خلفي، ويزن 365 جراما، ويأتي بأبعاد 211.8 مم × 124.8 مم × 7.99 مم، مما يجعله مريحا للاستخدام بيد واحدة، كما يدعم Pad X7 الاتصال بشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق 5 و Bluetooth 5.0، مما يوفر لك خيارات متعددة للاتصال.

Honor Pad X7

سعر Honor Pad X7



يتوافر جهاز Honor Pad X7 في السعودية بسعر 449 ريال سعودي (حوالي 119 دولار أمريكي) لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، لم تعلن هونر بعد عن التوافر الدولي، ولكن من المتوقع أن يتوسع طرح الجهاز في الأسواق الأخرى كما حدث مع الأجهزة اللوحية السابقة من الشركة.