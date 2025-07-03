هونر تكشف عن Magic V5 أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V5 خلال فعالية نظمها نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي في الصين، واصفة إياه بأنه أنحف وأخف هاتف رائد قابل للطي في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف هونر رHonor Magic V5 بسماكة تبلغ 8.8 ملم فقط عند الطي، ويزن 217 جراما في نسخته الأخف، وهو ما يعد إنجازا هندسيا لافتا في فئة الهواتف القابلة للطي.

مواصفات هاتف هونر Honor Magic V5

يأتي هاتف هونر Honor Magic V5، بشاشة داخلية من نوع OLED بقياس 7.95 بوصة بدقة 2352 × 2172 بكسل، وأخرى خارجية من OLED بقياس 6.43 بوصة بدقة 2376×1060.

وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث 120 هرتز بتقنية LTPO، مع قدرة على عرض 10.7 مليار لون، وتغطية كاملة لطيف ألوان DCI-P3، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة لمحتوى HDR.

زودت هونر الهاتف بتقنية خفض الإضاءة بتردد 4320 هرتز لحماية العين، ونظام ذكاء اصطناعي يقلل من الشعور بالدوار الحركي، إلى جانب الحفاظ على توازن الألوان بين الشاشات، كما أن الشاشة الخارجية محمية بزجاج "Giant Rhinoceros glass" المقاوم للصدمات من الجيل الجديد.

Honor Magic V5

يتميز هاتف Honor Magic V5 بتصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، فعند الطي، يبلغ ارتفاع الهاتف 156.8 ملم، وعرضه 74.3 ملم، فيما تبلغ سماكة النسخة البيضاء 8.8 ملم، في حين تصل إلى 9.0 ملم في الألوان الأخرى.

وعند فتح الهاتف، يتسع عرض الهاتف إلى 145.9 ملم، وتبلغ سماكته 4.1 ملم فقط في النسخة البيضاء، و4.2 ملم في بقية الإصدارات، يبدأ الوزن من 217 جراما ويصل إلى 222 جراما حسب اللون.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite ومعالج رسومات Adreno 830. ويتوفر بثلاثة خيارات للذاكرة بسعة 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين

يعمل الجهاز بواجهة ونر MagicOS 9.0.1 المبنية على Android 15، ويدمج مساعد هونر الذكي YOYO AI، الذي يتضمن قاعدة معرفة شخصية وميزات مثل تحليل المستندات، تلخيص المحتوى، تعديل الصور لحظيا، والتواصل السلس بين أنظمة أندرويد وiOS وHarmonyOS وWindows وmacOS.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (f/1.6)، وعدسة عريضة بدقة 50 ميجابكسل (f/2.0)، وعدسة بيريسكوب تليفوتو بدقة 64 ميجابكسل (f/2.5) مع تقريب بصري حتى 3x ورقمي حتى 100x

ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى تقنيات التثبيت البصري والإلكتروني، والتركيز بالليزر، وأنماط تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إزالة العناصر من الصور، تقليل الانعكاسات، وتحسين ملامح الوجه.

أما الكاميرات الأمامية فهي مزدوجة، بدقة 20 ميجابكسل على كل من الشاشة الداخلية والخارجية، وتدعم أيضا تصوير 4K.

Honor Magic V5

يحتوي Honor Magic V5 على بطارية بسعة 5820 مللي أمبير في معظم الإصدارات، بينما تأتي نسخة 1 تيرابايت ببطارية أكبر تبلغ 6100 مللي أمبير، تستخدم البطارية الجديدة تقنية Qinghai Lake Blade، الأولى من نوعها في الصناعة، وتحتوي على نسبة سيليكون تتراوح بين 15% و25%، ما يسمح بكثافة طاقة تصل إلى 901Wh/L.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 66 وات سلكيا، و50 وات لاسلكيا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

يتضمن هاتف Magic V5 مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، خاصية فتح القفل بالتعرف على الوجه، ودعما لتقنيتي Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0، كما يدعم DisplayPort 1.2 عبر منفذ USB Type-C من الجيل الثالث.

يأتي الهاتف بتصنيف مقاومة الماء والغبار IP58 وIP59، ويعتمد على نموذج تصنيع Luban AI الخاص بشركة هونر، لتحقيق دقة ميكانيكية ميكرونية في تصميم المفصل.

تم تصميم الغطاء الخلفي من ألياف مركبة من الدرجة المستخدمة في الفضاء، بسمك لا يتجاوز 0.014 ملم، ما يمنحه مقاومة للصدمات تفوق الفولاذ بـ40 مرة، مع وزن أخف من الورق.

سعر Honor Magic V5

يتوفر Honor Magic V5 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 1255 دولار، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والذهبي، والبني.