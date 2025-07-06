ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip

تستعد شركة هونر لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد ذي التصميم الصدفي، وهو هاتف ماجيك V2 فليب، في أغسطس في الصين. وقد كشف تسريب حديث من موقع Digital Chat Station الموثوق عن المواصفات الرئيسية للجهاز القادم، بما في ذلك ميزته البارزة و سعة البطارية وقبل إطلاقه، حصل الجهاز على شهادات من هيئة CMIIT الصينية وهيئة 3C.



على الجانب الآخر ظهر جهاز Honor جديد يحمل رقم الطراز CLE-AN00 على منصتي اعتماد MIIT و3C في الصين

أما عن أبرز ميزات الجهاز فهو يأتي مزود ببطارية بسعة 5,370 مللي أمبير/ساعة، مما يشير بقوة إلى أنه هاتف Magic V2 Flip. في الوقت نفسه، تؤكد شهادة 3C دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، مع أن سرعات الشحن الفعلية قد تقتصر على 66 واط.



مواصفات هاتف Honor Magic V2 Flip



من المتوقع أن يتميز هاتف Honor Magic V2 Flip بشاشة OLED LTPO قابلة للطي مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD+، بالإضافة إلى شاشة خارجية LTPO خارجية مقاس 4 بوصات ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 من سلسلة Snapdragon 8، وإن لم يكن معالج Snapdragon 8 Elite الرائد. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيستخدم معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع أم إصدارًا مختلفًا.

من حيث التصوير، من المتوقع أن يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS) ومستشعر 1/1.5 بوصة. بمجرد إطلاقه، سينافس هواتف مثل Xiaomi Mix Flip 2 وSamsung Galaxy Z Flip 7، وكلاهما مزود بمعالجات Snapdragon 8 Elite.