إطلاق لاب توب HONOR MagicBook Art 14 بتصميم مبتكر وأداء قوي

أطلقت شركة هونر HONOR، جهاز اللابتوب MagicBook Art 14 (2025) في الصين، والذي يتميز بتصميم عصري ومتين بفضل هيكله المصنوع من سبيكة المغنيسيوم المعتمدة في صناعة الفضاء، ويزن 1.03 كجم فقط ويبلغ سمكه 11.5 مم.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز لابتوب هونر MagicBook Art 14 (2025)، بتصميم منحنى يشبه أوراق القيقب مع طبقة سيراميكية لمعالجة الأشعة فوق البنفسجية، مما يعطيه مظهرا ناعما وأنيقا.

مواصفات لابتوب هونر MagicBook Art 14 (2025)

زودت هونر الجهاز بشاشة من نوع OLED تعمل باللمس بقياس 14.6 بوصة وبدقة 3120×2080 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

وتدعم الشاشة 1.07 مليار لون مع سطوع ذروة يصل إلى 1600 شمعة، كما أن الشاشة تتم معايرتها من المصنع بقيمة ΔE أقل من 0.5 وتأتي مع طلاء مضاد للانعكاس مكون من ثمانية طبقات.

لابتوب هونر MagicBook Art 14 (2025)

أما بالنسبة للأداء، فيعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 5 225H أو Ultra 7 255H مع سرعة تصل إلى 5.1 جيجاهرتز، ويعتمد على معالج الرسوميات Intel ARC 130T أو 140T.

يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5x وسرعة 8400 MT/s، وتتوفر خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت من SSD.

ومن حيث التبريد، يستخدم الجهاز غرفة تبريد رفيعة للغاية ومراوح بيونيكية، ومواد تغيير الطور، وطبقات من الجرافيت لتقليل الضوضاء إلى 3 ديسيبل.

ويتميز الجهاز ببطارية سعة 60 واط، حيث يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 10 ساعات من الاستخدام المكتبي، كما يمكن شحن البطارية إلى 46% في 30 دقيقة، ويكتمل شحن البطارية بالكامل في 95 دقيقة.

يحتوي الجهاز على كاميرا مغناطيسية بدقة 1080 بكسل يمكن فصلها لأغراض الخصوصية، وصوت محسن بواسطة نظام Magic Spatial Audio مع دعم DTS Headphone. لوحة المفاتيح كاملة الحجم مع إضاءة خلفية ومفاتيح بمسافة حركة 1.5 مم، كما أن لوحة اللمس بحجم 120 سم مربع تدعم تسعة إشارات متعددة اللمس.

لابتوب HONOR MagicBook Art 14

أما فيما يتعلق بالمنافذ، يدعم الجهاز USB-C 3.2 Gen2، وThunderbolt 4، وUSB-A 3.2 Gen1، وHDMI 2.1، ومنفذ سماعة رأس 3.5 مم، بالإضافة إلى الاتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 6E وBluetooth 5.1 وNFC في لوحة اللمس.

كما يأتي الجهاز مع نظام التشغيل Windows 11 Home الإصدار الصيني وMagicOS، ويشمل مجموعة من الميزات الذكية مثل المساعد الصوتي YOYO، وتفريغ الاجتماعات الفوري، والترجمة، ودعم البرمجة DeepSeek، وعرض الشاشة مع الحفاظ على الخصوصية، ومشاركة الملفات بين الأجهزة.

يتوافر لابتوب HONOR MagicBook Art 14، للبيع في الصين بأسعار تبدأ من حوالي 1186 دولار أمريكي للإصدار Ultra 5 مع 32 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي و1 تيرابايت تخزين SSD.

ويصل سعر الإصدار Ultra 7 مع 32 جيجابايت و2 تيرابايت تخزين SSD إلى حوالي 1395 دولار أمريكي، يتوافر الجهاز للشراء عبر متجر هونر الإلكتروني، ومتاجر التجربة، وقنوات البيع الأخرى في الصين.