العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
قفزة في الهواتف القابلة للطي .. هونر تكشف عن Magic V5

هاتف هونر
هاتف هونر
لمياء الياسين

أعلنت شركة  هونر عن نحافة وسعة بطارية هاتفها القابل للطي الرقيق الذي أطلقته مؤخرًا، حيث يمثل تحديًا جديدًا لشركة سامسونج الرائدة في السوق.

هاتف Honor Magic V5

من المقرر أن يتم طرح هاتف Honor Magic V5 للبيع في الصين في البداية، ولكن من المرجح أن تطرح الشركة الصينية الهاتف في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى الشركة من جانبها إلى التميز عن منافسيها من خلال الميزات الرئيسية لهاتف Magic V5، مثل الذكاء الاصطناعي والبطارية والحجم.

هاتف Magic V5

ذكرت شركة  هونر أن سمك هاتف Magic V5 يتراوح بين 8.8 و9 مم عند طيه، حسب اختيار اللون. 

أما هاتف Magic V3 الذي تخطت Honor اسمه Magic V4 - فكان 9.2 مم عند طيه. 

أوضحت Honor أن وزن Magic V5 يتراوح بين 217 و222 جرامًا، حسب لونه. وكان وزن الإصدار السابق 226 جرامًا.

ستطلق شركة Honor وفي الصين نسخة خاصة بحجم تخزين 1 تيرابايت من هاتف Magic V5، ومن المتوقع أن يحتوي على سعة بطارية تزيد عن 6000 ميلي أمبير في الساعة وهي من بين أعلى السعة في الهواتف القابلة للطي.

قد تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز مزودًا بميزات أخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد 15 القائم على نظام التشغيل ماجيك 9.0، وماسح بصمات الأصابع الجانبي، والشحن اللاسلكي، وخدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وتصنيف IPX8.

شركة Honor شركة سامسونج هاتف Honor Magic V5 شركة التكنولوجيا الصينية الذكاء الاصطناعي

