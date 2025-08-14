قفزة في الهواتف القابلة للطي .. هونر تكشف عن Magic V5

أعلنت شركة هونر عن نحافة وسعة بطارية هاتفها القابل للطي الرقيق الذي أطلقته مؤخرًا، حيث يمثل تحديًا جديدًا لشركة سامسونج الرائدة في السوق.

هاتف Honor Magic V5

من المقرر أن يتم طرح هاتف Honor Magic V5 للبيع في الصين في البداية، ولكن من المرجح أن تطرح الشركة الصينية الهاتف في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى الشركة من جانبها إلى التميز عن منافسيها من خلال الميزات الرئيسية لهاتف Magic V5، مثل الذكاء الاصطناعي والبطارية والحجم.

هاتف Magic V5

ذكرت شركة هونر أن سمك هاتف Magic V5 يتراوح بين 8.8 و9 مم عند طيه، حسب اختيار اللون.

أما هاتف Magic V3 الذي تخطت Honor اسمه Magic V4 - فكان 9.2 مم عند طيه.

أوضحت Honor أن وزن Magic V5 يتراوح بين 217 و222 جرامًا، حسب لونه. وكان وزن الإصدار السابق 226 جرامًا.

ستطلق شركة Honor وفي الصين نسخة خاصة بحجم تخزين 1 تيرابايت من هاتف Magic V5، ومن المتوقع أن يحتوي على سعة بطارية تزيد عن 6000 ميلي أمبير في الساعة وهي من بين أعلى السعة في الهواتف القابلة للطي.

قد تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز مزودًا بميزات أخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد 15 القائم على نظام التشغيل ماجيك 9.0، وماسح بصمات الأصابع الجانبي، والشحن اللاسلكي، وخدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وتصنيف IPX8.