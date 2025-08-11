هاتف هونر Dimensity 8500 المرتقب.. شاشة صغيرة ومعالج Dimensity 9500

كشف تسريب حديث من Digital Chat Station أن Redmi وHonor وiQOO يعملون على هواتف مزودة بمعالج Dimensity 8500 من الجيل الجديد. واليوم، نشرت DCS منشورًا على Weibo لتأكيد سعة بطارية هاتف Honor D8500.

حجم بطارية هاتف هونر Dimensity 8500

هاتف Dimensity 8500 من Honor ببطارية 10000 مللي أمبير قيد التطوير

وفقًا لـ DCS، يجري حاليًا اختبار هاتف Dimensity 8500 القادم من Honor ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة.

أضاف أن الهاتف قد وصل إلى مرحلة التحقق من المنتج الجديد (NPI). ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الاسم النهائي للجهاز.



على الجانب الآخر دخل الهاتف المذكور مرحلة التطوير في الأسبوع الأخير من يوليو، ويتقدم تدريجيًا.

تعمل بعض العلامات التجارية على هواتف مزودة بمعالج Dimensity 8500. ومع ذلك، يُقال إن Redmi Turbo 5 سيُطلق كأول هاتف على الإطلاق مزود بمعالج Dimensity 8500 .

مواصفات هاتف هونر Dimensity 8500

يشير هذا إلى أن هاتف Honor Dimensity 8500 قد يُطلق في الصين بعد إطلاق Redmi Turbo 5 في ديسمبر، أو قد يُكشف عنه في يناير 2026.

في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى حجم شريحة وبطارية هاتف Honor D8500. ومن المأمول أن تكشف التقارير القادمة عن المزيد من التفاصيل حول مواصفاته الأخرى.

فيما يتعلق بمعالج Dimensity 8500، يُقال إنه شريحة 4 نانومتر من إنتاج شركة TSMC. وبينما لم تتغير بنية معالجه مقارنةً بمعالج Dimensity 8400 ، الذي طُرح لأول مرة العام الماضي، يُقال إن معالج الرسومات Mali-G720 سيقدم تجربة ألعاب فائقة .

من المتوقع أن يحقق المعالج أكثر من مليوني نقطة على اختبارات AnTuTu. وتشمل الأسماء التجريبية لهواتف Dimensity 8500 الأخرى Realme Neo 8 SE وiQOO Z11 Turbo.