الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
تكنولوجيا وسيارات

هاتف هونر Dimensity 8500 المرتقب.. شاشة صغيرة ومعالج Dimensity 9500

لمياء الياسين

كشف تسريب حديث من Digital Chat Station أن Redmi وHonor وiQOO يعملون على هواتف مزودة بمعالج Dimensity 8500 من الجيل الجديد. واليوم، نشرت DCS منشورًا على Weibo لتأكيد سعة بطارية هاتف Honor D8500.

حجم بطارية هاتف هونر Dimensity 8500 

هاتف Dimensity 8500 من Honor ببطارية 10000 مللي أمبير قيد التطوير
وفقًا لـ DCS، يجري حاليًا اختبار هاتف Dimensity 8500 القادم من Honor ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة.

أضاف أن الهاتف قد وصل إلى مرحلة التحقق من المنتج الجديد (NPI). ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الاسم النهائي للجهاز.


على الجانب الآخر دخل الهاتف المذكور مرحلة التطوير في الأسبوع الأخير من يوليو، ويتقدم تدريجيًا.

 تعمل بعض العلامات التجارية على هواتف مزودة بمعالج Dimensity 8500. ومع ذلك، يُقال إن Redmi Turbo 5 سيُطلق كأول هاتف على الإطلاق مزود بمعالج Dimensity 8500 .

مواصفات هاتف هونر Dimensity 8500 

يشير هذا إلى أن هاتف Honor Dimensity 8500 قد يُطلق في الصين بعد إطلاق Redmi Turbo 5 في ديسمبر، أو قد يُكشف عنه في يناير 2026. 

في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى حجم شريحة وبطارية هاتف Honor D8500. ومن المأمول أن تكشف التقارير القادمة عن المزيد من التفاصيل حول مواصفاته الأخرى.

فيما يتعلق بمعالج Dimensity 8500، يُقال إنه شريحة 4 نانومتر من إنتاج شركة TSMC. وبينما لم تتغير بنية معالجه مقارنةً بمعالج Dimensity 8400 ، الذي طُرح لأول مرة العام الماضي، يُقال إن معالج الرسومات Mali-G720 سيقدم تجربة ألعاب فائقة . 

من المتوقع أن يحقق المعالج أكثر من مليوني نقطة على اختبارات AnTuTu. وتشمل الأسماء التجريبية لهواتف Dimensity 8500 الأخرى Realme Neo 8 SE وiQOO Z11 Turbo.

