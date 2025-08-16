أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج يهدد عرش آيفون الجديد

قد تعكر سامسونج صفو حفل إطلاق آبل القادم، إذ تستعد للإعلان عن أجهزة جديدة كليا في نفس الفترة تقريبا التي بتوقع أن تكشف فيها آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17.

وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أكدت سامسونج أنها تستعد لإطلاق منتجات مبتكرة من الجيل الجديد هذا العام، من بينها سماعة الواقع المختلط XR وهاتف ذكي قابل للطي ثلاثي.

وتتوقع مصادر في الصناعة أن يتم الإعلان عن كلا الجهازين في أواخر سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت قريب من الحدث السنوي لـ آبل، والمتوقع في أوائل سبتمبر.

هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثيا

في وقت سابق من هذا العام، رصد موقع Android Authority، فيديو داخل إصدار تجريبي من واجهة One UI 8، يعتقد أنه يكشف عن تصميم الهاتف القابل للطي ثلاثيا القادم من سامسونج.

وفقا للتقرير، قد يتميز الهاتف بشاشة تتكون من ثلاثة أجزاء قابلة للطي من جانب واحد، بينما قد يتواجد نظام كاميرا ثلاثية على اللوحة الخلفية اليسرى، يشبه ما نراه في سلسلة Galaxy Z Fold.

أما القسم الأوسط، فقد يحتوي على شاشة خارجية على الجهة المقابلة، بينما يتوقع أن تنثني المفصلات للداخل، على غرار النموذج الأولي Flex G الذي عرضته سامسونج لأول مرة في CES 2022.

من أبرز ملامح التصميم المتوقعة هو عدم تماثل أحجام المفصلات. هذا التصميم غير المتساوي قد يساهم في طي الجهاز بشكل أكثر انسيابية، إذ إن المفصلات المتساوية قد تمنع الهاتف من الإغلاق بشكل مسطح تماما.

أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف قد يحمل اسم Galaxy G Fold، بينما كشفت معلومات أحدث أن سامسونج ستطلقه تحت اسم Galaxy Z TriFold.

سيأتي الهاتف الجديد بشاشة ضخمة مقاس 9.96 بوصة عند فتحه بالكامل، بينما ستكون الشاشة بحجم 6.54 بوصة في وضع الطي.

ويتوقع أن يعتمد تصميما من نوع G-style مع مفصلات قابلة للطي للداخل، مشابها لتصميم هاتف Tecno Phantom Ultimate G Fold.

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، وسيزود ببطارية من نوع سيليكون-كربون، مما يحسن الأداء والكفاءة مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية.