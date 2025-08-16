OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT

كشفت شركة OpenAI، عن نيتها استكشاف طرق جديدة لتعزيز إيراداتها، من بينها إدراج الإعلانات ضمن منصة ChatGPT.

ووفقا لما صرح به نيك تورلي، رئيس ChatGPT، خلال مقابلة على بودكاست Decoder، أنه لا يستبعد هذا الخيار تماما، لكنه شدد على ضرورة التعامل معه بـ “تفكير عميق وذوق رفيع” عند اتخاذ القرار.

وقال تورلي: “سنقوم بتطوير منتجات أخرى يمكن أن تتنوع في خصائصها، وربما لا يكون ChatGPT هو المنصة المناسبة للإعلانات لأنه مصمم بشكل أساسي ليكون متماشيا مع أهداف المستخدم بدقة، لكن هذا لا يعني أننا لن نبتكر حلولا أخرى في المستقبل”.

وأكد أن نموذج الاشتراك المدفوع الذي تعتمده المنصة “ينمو بسرعة ويملك إمكانات كبيرة غير مستغلة بعد”.

ووفقا لتقرير نشرته "بلومبرج" في مارس، من المتوقع أن تحقق OpenAI إيرادات تصل إلى 12.7 مليار دولار هذا العام عبر الاشتراكات، مقارنة بـ3.7 مليار دولار فقط في عام 2024.

ChatGPT يتجاوز 700 مليون مستخدم

ورغم هذا النمو الكبير، لا تزال الشركة تنفق أكثر مما تجني، ولا تتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي قبل عام 2029، وأشار تورلي إلى أن ChatGPT تجاوز مؤخرا 700 مليون مستخدم، من بينهم 20 مليون مشترك مدفوع حتى أبريل الماضي.

وفيما يخص شريحة المستخدمين المجانيين، قال تورلي: “أنا لا أعتبر أن وجود أغلبية من المستخدمين المجانيين يشكل عبئا، بل أرى أن ذلك يمثل قناة محتملة لتقديم عروض مخصصة للمستخدمين المستعدين للدفع”.

أما الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، فقد عبر سابقا عن تردد تجاه فكرة دمج الإعلانات داخل ChatGPT، ففي حوار سابق بجامعة هارفارد، وصف الإعلانات داخل الذكاء الاصطناعي بأنها “مزعجة بطريقة فريدة” وأنها ستكون “الخيار الأخير”، لكنه عاد في يونيو عبر أولى حلقات بودكاست OpenAI ليقول إنه “لا يعارضها تماما”.

تأتي هذه التوجهات في ظل خطط منافسة من شركة xAI المملوكة لـ إيلون ماسك، والتي تنوي إدراج الإعلانات ضمن ردود روبوت الدردشة Grok'.

كما تدرس OpenAI وسيلة جديدة لتحقيق الإيرادات تتمثل في اقتطاع نسبة من المشتريات التي تتم عبر توصيات ChatGPT للمنتجات، ضمن مشروع يعرف داخليا باسم “التجارة عبر ChatGPT”، وأوضح تورلي أن الشركة حريصة على أن تظل التوصيات محايدة وغير متأثرة بأي عوائد تسويقية.

وأضاف: “جميع العروض التجريبية التي طورناها داخليا تؤكد بوضوح على ضرورة أن تظل ChatGPT تختار المنتجات بشكل مستقل، وهذه السمة السحرية يجب الحفاظ عليها”.