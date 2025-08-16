قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق
ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا
منع الموبايل للطلاب والملاحظين بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
شوبير:محمد صلاح أول لاعب في البريميرليج يسجل 10أهداف بالجولة الافتتاحية
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن طرد محمد هاني من مباراة فاركو
كفاكم قسوة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بعد الهجوم على مصطفى شوبير
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تدرس إمكانية إدراج الإعلانات في ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة OpenAI، عن نيتها استكشاف طرق جديدة لتعزيز إيراداتها، من بينها إدراج الإعلانات ضمن منصة ChatGPT.

ووفقا لما صرح به نيك تورلي، رئيس ChatGPT، خلال مقابلة على بودكاست Decoder، أنه لا يستبعد هذا الخيار تماما، لكنه شدد على ضرورة التعامل معه بـ “تفكير عميق وذوق رفيع” عند اتخاذ القرار.

وقال تورلي: “سنقوم بتطوير منتجات أخرى يمكن أن تتنوع في خصائصها، وربما لا يكون ChatGPT هو المنصة المناسبة للإعلانات لأنه مصمم بشكل أساسي ليكون متماشيا مع أهداف المستخدم بدقة، لكن هذا لا يعني أننا لن نبتكر حلولا أخرى في المستقبل”. 

وأكد أن نموذج الاشتراك المدفوع الذي تعتمده المنصة “ينمو بسرعة ويملك إمكانات كبيرة غير مستغلة بعد”.

ووفقا لتقرير نشرته "بلومبرج" في مارس، من المتوقع أن تحقق OpenAI إيرادات تصل إلى 12.7 مليار دولار هذا العام عبر الاشتراكات، مقارنة بـ3.7 مليار دولار فقط في عام 2024. 

ChatGPT يتجاوز 700 مليون مستخدم

ورغم هذا النمو الكبير، لا تزال الشركة تنفق أكثر مما تجني، ولا تتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي قبل عام 2029، وأشار تورلي إلى أن ChatGPT تجاوز مؤخرا 700 مليون مستخدم، من بينهم 20 مليون مشترك مدفوع حتى أبريل الماضي.

وفيما يخص شريحة المستخدمين المجانيين، قال تورلي: “أنا لا أعتبر أن وجود أغلبية من المستخدمين المجانيين يشكل عبئا، بل أرى أن ذلك يمثل قناة محتملة لتقديم عروض مخصصة للمستخدمين المستعدين للدفع”.

أما الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، فقد عبر سابقا عن تردد تجاه فكرة دمج الإعلانات داخل ChatGPT، ففي حوار سابق بجامعة هارفارد، وصف الإعلانات داخل الذكاء الاصطناعي بأنها “مزعجة بطريقة فريدة” وأنها ستكون “الخيار الأخير”، لكنه عاد في يونيو عبر أولى حلقات بودكاست OpenAI ليقول إنه “لا يعارضها تماما”.

تأتي هذه التوجهات في ظل خطط منافسة من شركة xAI المملوكة لـ إيلون ماسك، والتي تنوي إدراج الإعلانات ضمن ردود روبوت الدردشة Grok'.

كما تدرس OpenAI وسيلة جديدة لتحقيق الإيرادات تتمثل في اقتطاع نسبة من المشتريات التي تتم عبر توصيات ChatGPT للمنتجات، ضمن مشروع يعرف داخليا باسم “التجارة عبر ChatGPT”، وأوضح تورلي أن الشركة حريصة على أن تظل التوصيات محايدة وغير متأثرة بأي عوائد تسويقية.

وأضاف: “جميع العروض التجريبية التي طورناها داخليا تؤكد بوضوح على ضرورة أن تظل ChatGPT تختار المنتجات بشكل مستقل، وهذه السمة السحرية يجب الحفاظ عليها”.

OpenAI ChatGPT إعلانات شات جي بي تي الإعلانات داخل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| عودة للتيار الكهربائى بإدفو.. وتكليف المسئولين بتلبية المطالب الجماهيرية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 16-8-2025

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

بالصور

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد