عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق نموذج GPT-5 الجديد من OpenAI في تطبيق ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-5 في تطبيق ChatGPT، حيث تلقى بعض مستخدمي iOS إشعارًا بالتحديث، بينما ما زال مستخدمو أندرويد يعملون على النموذج السابق GPT-4o. 

ووفقًا لتصريحات براد لايتكاب، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، فإن النموذج الجديد يوحد بين وضع الاستجابة القياسي ووضع التفكير العميق، بعد أن كان المستخدم سابقًا يختار يدويًا بين الوضعين. الآن، يتولى GPT-5 اختيار الوضع الأمثل تلقائيًا، ما يضمن استجابات أكثر دقة وفعالية.

تحسينات ملحوظة في الذكاء والتفكير

يشير لايتكاب إلى أن طول فترة "التفكير" التي يمنحها النموذج لنفسه تؤثر مباشرة في جودة الإجابة، مؤكدًا أن GPT-5 يتفوق بشكل كبير على جميع النماذج السابقة في الاختبارات والتقييمات الأكاديمية، خاصة في مجالات التفكير المنهجي وحل المشكلات واستخدام الأدوات. 

كما تم تعزيز أداء النموذج بشكل خاص في المجال الطبي، ليصبح أفضل في الاستدلال الطبي، مع التأكيد على أن استشارة الطبيب الحقيقي تظل الخيار الأمثل.

تحسينات قد لا يلاحظها المستخدم العادي

رغم هذه التطورات، يرى لايتكاب أن معظم المستخدمين قد لا يلمسون الفروق مباشرة، إذ أن العديد من التحسينات تتم في "الطبقات الخفية" للتطبيق. 

ومع ذلك، يؤكد أن كل عناصر الأداء، من التفكير المنظم إلى استخدام الأدوات، أصبحت أفضل في GPT-5 مقارنة بالإصدارات السابقة.

ChatGPT كمساعد رقمي متفوق على سيري

أشار التقرير أيضًا إلى أن بعض المستخدمين بدأوا باستبدال المساعدات الرقمية التقليدية مثل Siri وGoogle Assistant بـ ChatGPT أو Google Gemini، نظرًا لجودة الاستجابات الأعلى. 

فعلى سبيل المثال، عند طرح سؤال على GPT-5 عن هاتف HTC One (M8)، جاءت الإجابة أكثر شمولًا وثراءً من رد Siri.

مع ذلك، إذا استبدلت مساعدك الرقمي بـ ChatGPT أو Gemini، ستحتاج لاستخدام مساعدك الافتراضي القديم أو الطرق اليدوية لضبط المؤقتات والمنبهات وهو ثمن بسيط مقابل جودة إجابات أفضل.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
آيتن عامر
منتخب مصر للناشئين
