أذكى نموذج في تاريخ البشرية.. OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين

كشفت شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، عن النسخة الأحدث والمنتظرة من نموذجها اللغوي، GPT-5، واصفة إياه بأنه “أذكى وأسرع وأكثر فائدة” من أي إصدار سابق، ويملك قدرات تعادل مستوى الخبراء الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات مثل البرمجة والكتابة.

وقال سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، قبيل الإطلاق الرسمي: "وجود شيء مثل GPT-5 كان سيكون من المستحيلات في أي وقت سابق من تاريخ البشرية".

ويأتي إطلاق GPT-5 في ظل منافسة شرسة بين شركات التكنولوجيا على تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما، حيث أطلق إيلون ماسك مؤخرا إصدارا جديدا من روبوت المحادثة الخاص به Grok، وادعى أنه “أفضل من مستوى الدكتوراه في كل شيء”.

تحسينات رئيسية واقعية أكبر وأخطاء أقل

يركز GPT-5 على تقليل ما يعرف بـ “الهلوسات”، وهي الأخطاء التي تصدر من النماذج اللغوية عندما تقدم معلومات خاطئة، كما تم تدريبه ليكون أكثر دقة وأمانة وأقل ميلا للخداع.

ويسوق النموذج الجديد أيضا كمساعد موثوق للمبرمجين، وهو توجه بات شائعا بين الشركات الأمريكية الكبرى، مثل شركة Anthropic التي تقدم نموذج Claude Code للمطورين.

قدرات GPT-5 من البرمجة إلى المنطق

تشير OpenAI إلى أن GPT-5 قادر على إنشاء برامج متكاملة، ويتميز بقدرات محسنة على التحليل المنطقي والاستدلال، حيث يقدم إجابات مبنية على خطوات واضحة وتفكير منطقي، وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد يبدو “أقرب إلى الإنسان” في تفاعله مع المستخدمين.

وقال ألتمان إن GPT-3 كان أشبه بمحادثة مع طالب ثانوي، بينما GPT-4 كان بمستوى طالب جامعي، “لكن GPT-5 هو أول مرة تشعر فيها أنك تتحدث مع خبير فعلي في أي موضوع”.

لكن رغم هذه الادعاءات، أعربت الأستاذة كاريسا فيليز من معهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عن شكوكها، مشيرة إلى أن هذه النماذج “رغم كونها مبهرة، لم تثبت جدواها الاقتصادية الحقيقية بعد”، معتبرة أن ما يحدث قد يكون مدفوعا بالحاجة للحفاظ على الزخم الإعلامي.

تجربة مباشرة مع GPT-5

الصحفي المتخصص بالذكاء الاصطناعي في BBC، مارك سيزلاك، حصل على تجربة حصرية مع النموذج الجديد، وقال إن التفاعل كان مشابها للإصدارات السابقة من حيث الشكل، لكنه لاحظ تحسينا في طريقة “تفكير النموذج” لحل المشكلات، إنه أشبه بتطور طبيعي أكثر منه ثورة كاملة.

ومن المقرر أن تبدأ OpenAI بتوفير النموذج لجميع المستخدمين اعتبارا من الخميس، فيما ستتضح الصورة خلال الأيام المقبلة حول مدى صدق مزاعم ألتمان.

في سياق متصل، قامت شركة Anthropic بسحب وصول OpenAI إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، متهمة الشركة بانتهاك شروط الخدمة باستخدام أدواتها قبل إطلاق GPT-5، وردت OpenAI بأن هذا النهج يعتبر "أمرا معتادا في الصناعة' لأغراض تقييم السلامة والتقدم التقني.

تغييرات في تجربة ChatGPT

وفي خطوة لتعزيز الاستخدام الآمن، أعلنت OpenAI عن تحديثات في طريقة تفاعل ChatGPT مع المستخدمين، خاصة في المواضيع الحساسة.

وقالت في مدونة حديثة إنها لن تقدم إجابات مباشرة على أسئلة شخصية مثل: “هل يجب أن أنفصل عن شريكي؟”، بل ستعمل على مساعدة المستخدم في التفكير من خلال طرح أسئلة وموازنة الخيارات.

يأتي ذلك بعد أن واجهت الشركة انتقادات في مايو الماضي بسبب تحديث سابق جعل النموذج "مفرط الإطراء"، وهو ما دفعها إلى سحبه.

وفي تصريحات حديثة، أقر سام ألتمان بأن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى علاقات “شبه إنسانية” قد تكون “إشكالية إلى حد ما”، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط مجتمعية جديدة للتعامل مع هذه المرحلة.