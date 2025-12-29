ناقدة فنية: ماجد الكدواني أبرز ممثل سينمائي في 2025

أكدت مها متبولي، الناقدة الفنية، أن عام 2025 شهد نجاحات كبيرة للفن المصري، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية لمست الجمهور وفجرت القضايا الاجتماعية لإصلاح المجتمع للأفضل، قائلة: " مفيش مهرجانات ولا سينما ولا دراما إلا بالفنانيين المصريين".

وأوضحت مها متبولي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السينما في 2025 ركزت على الأكشن والرومانسية والكوميديا، باستثناء فيلم "المُلحد" الذي طرح قضايا قوية، مشيدة بإبراهيم عيسى على الجرأة في تناول الموضوعات الاجتماعية، ومؤكدة أن الفيلم سيظل حاضرًا لسنوات طويلة.

وأشارت مها متبولى، إلى أن ماجد الكدواني كان أبرز ممثل سينمائي في العام، لافتة إلى أن أكبر نسب مشاهدة للدراما تأتي في رمضان، فيما يظل للسينما دور مهم على مدار العام، مضيفة أن ظهور جيل كبير من الشباب كان من أهم مميزات موسم الدراما في 2025.