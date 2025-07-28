OpenAI تطلق ميزة وكيل ChatGPT الذكي على نظام ماك ..إليك التفاصيل

أضافت شركة "OpenAI" وضع الوكيل الجديد وذلك إلى تطبيق شات جي بي تي وذلك على نظام macOS، ليصبح متاحا الآن لمشتركي Plus، حيث يظهر الوكيل عند القيام باستخدام شات جي بي تي عبر تطبيق ماك، كأحد الخيارات في شريط الأدوات أسفل نافذة المطالبة.

البحث العميق

من جانبها أطلقت "OpenAI" وضع الوكيل، أو ChatGPT Agent، الأسبوع الماضي، وهو يعد طريقة تجمع بين قوة البحث العميق وخصائص الوكيل لوكيلها السابق، المسمى Operator.

مستخدمي ويندوز

وقالت "OpenAI" وكيل شات جي بي تي، إن "شات جي بي تي يمكنه التفكير والتصرف، والاختيار بشكل استباقي وذلك من مجموعة أدوات المهارات الوكيلة لإكمال المهام وذلك نيابةً عنك باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به وتُقدم "OpenAI" أيضًا نسخة من تطبيقها وذلك لمستخدمي ويندوز، ولكن لم يُضف وضع الوكيل إليها بعد.

وقد شكى بعض المستخدمين من عدم ظهور أيقونة الوكيل الجديدة في شريط أدوات تطبيق ماك حتى الآن و المفترض أن يتم إصلاح هذه المشكلة مع طرح التغيير، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق شات جي بي تي لنسخة أجهزة ماك ولم يظهر لك زر الوكيل أسفل واجهتك، فيمكنك الوصول إليه وذلك من خلال كتابة "شات جي بي تي" لتظهر لك قائمة من الخيارات، أحدها هو “وضع الوكيل”.

ويعد إصدار سطح المكتب من شات جي بي تي أكثر تكاملاً مع نظام التشغيل وذالك من مجرد استخدامه في متصفح الويب فعلى سبيل المثال، يمكنك تشغيل شات جي بي تي من أي شاشة وذلك على سطح المكتب وذلك باستخدام اختصار لوحة المفاتيح فيمكنك استخدم Option + Space على نظام macOS أو Alt + Space على نظام ويندوز فيما يتميز إصدار سطح المكتب من تطبيق شات جي بي تي أيضًا بامكانية وضع الصوت المتقدم، ما يتيح لك الدردشة مع شات جي بي تي في الوقت الفعلي وذلك باستخدام الميكروفون.