مايكروسوفت تعلن دعم Copilot بنموذج GPT-5 الأحدث من OpenAI

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا أن أدواتها الذكية من نوع Copilot أصبحت مدعومة الآن بأحدث نموذج لغوي من OpenAI، وهو GPT-5، وذلك من خلال ما يعرف بـ Smart Mode، الذي بدأ إطلاقه تدريجيا للمستخدمين.

كانت OpenAI، كشفت مؤخرا عن GPT-5، الذي يعد أقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته الشركة حتى الآن، حيث يتمتع بقدرات أعلى في الفهم، الاستنتاج، التفاعل الصوتي، وتحليل الفيديوهات.

Copilot يحصل على تحديث GPT-5 عبر Smart Mode

ووفقا لـ مايكروسوفت، فإن تحديث GPT-5 لا يقتصر فقط على روبوت المحادثة Copilot، بل يشمل أدوات أخرى مثل Microsoft 365 Copilot للتعامل مع تطبيقات أوفيس الذكية، وAzure AI Foundry وGitHub Copilot لمساعدة المبرمجين وكتابة الكود.

كيف يمكن تجربة GPT-5 في Copilot؟

يمكنك تجربة Smart Mode الجديد المدعوم بـ GPT-5 من خلال زيارة موقع Copilot الرسمي عبر أي متصفح، ثم اختيار Smart Mode من قائمة اختيار النماذج أسفل حقل إدخال النص.

وحتى الآن، هذا الوضع غير متوفر في تطبيق Copilot على ويندوز، ما يشير إلى أن مايكروسوفت تقوم بإطلاقه تدريجيا، ومن خلال التجربة، وجد أن أداء GPT-5 أسرع بكثير في تقديم الردود مقارنة بالإصدارات السابقة مثل GPT-4.

مميزات الوضع الذكي في Copilot مقارنة بنسخة ChatGPT المجانية

- لا حاجة لوجود حساب مايكروسوفت لتجربة Smart Mode.

- يمكن استخدام النموذج في عدد أكبر من الاستفسارات دون قيود.

- سرعة في التفاعل ودقة في الاستجابات.

GPT-5 يحسن أداء Microsoft 365 Copilot

أوضحت مايكروسوفت في منشور رسمي أن دمج GPT-5 ضمن Microsoft 365 Copilot يمنح الأداة قدرة أعلى على:

- التعامل مع الأسئلة المعقدة والإجابة عليها بدقة.

- الحفاظ على سياق المحادثة في الحوارات الطويلة.

- كتابة الردود على الرسائل الإلكترونية.

- تحليل المستندات والملفات بذكاء وسرعة.

GitHub Copilot يحصل على ترقية قوية

وفي مدونة منفصلة، قالت GitHub المملوكة لـ مايكروسوفت إن الترقية إلى GPT-5 تقدم تحسينات كبيرة في جودة الكود، والقدرة على التحليل المنطقي، وتجربة المستخدم، ما يساعد المبرمجين في كتابة كود أنظف وبشكل أكثر كفاءة.

وأكدت مايكروسوفت أن فريق Red Team المتخصص في مراجعة الأمان قبل إطلاق الأنظمة، قد اختبر GPT-5 بدقة، وخلص إلى أنه من بين أكثر نماذج OpenAI أمانا حتى الآن، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة ذكاء اصطناعي موثوقة.