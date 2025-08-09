قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعلن دعم Copilot بنموذج GPT-5 الأحدث من OpenAI

Copilot
Copilot
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا أن أدواتها الذكية من نوع Copilot أصبحت مدعومة الآن بأحدث نموذج لغوي من OpenAI، وهو GPT-5، وذلك من خلال ما يعرف بـ Smart Mode، الذي بدأ إطلاقه تدريجيا للمستخدمين.

كانت OpenAI، كشفت مؤخرا عن GPT-5، الذي يعد أقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته الشركة حتى الآن، حيث يتمتع بقدرات أعلى في الفهم، الاستنتاج، التفاعل الصوتي، وتحليل الفيديوهات.

 

Copilot يحصل على تحديث GPT-5 عبر Smart Mode

ووفقا لـ مايكروسوفت، فإن تحديث GPT-5 لا يقتصر فقط على روبوت المحادثة Copilot، بل يشمل أدوات أخرى مثل Microsoft 365 Copilot للتعامل مع تطبيقات أوفيس الذكية، وAzure AI Foundry وGitHub Copilot لمساعدة المبرمجين وكتابة الكود.

كيف يمكن تجربة GPT-5 في Copilot؟

يمكنك تجربة Smart Mode الجديد المدعوم بـ GPT-5 من خلال زيارة موقع Copilot الرسمي عبر أي متصفح، ثم اختيار Smart Mode من قائمة اختيار النماذج أسفل حقل إدخال النص.

وحتى الآن، هذا الوضع غير متوفر في تطبيق Copilot على ويندوز، ما يشير إلى أن مايكروسوفت تقوم بإطلاقه تدريجيا، ومن خلال التجربة، وجد أن أداء GPT-5 أسرع بكثير في تقديم الردود مقارنة بالإصدارات السابقة مثل GPT-4.

مميزات الوضع الذكي في Copilot مقارنة بنسخة ChatGPT المجانية

- لا حاجة لوجود حساب مايكروسوفت لتجربة Smart Mode.

- يمكن استخدام النموذج في عدد أكبر من الاستفسارات دون قيود.

- سرعة في التفاعل ودقة في الاستجابات.

GPT-5 يحسن أداء Microsoft 365 Copilot

أوضحت مايكروسوفت في منشور رسمي أن دمج GPT-5 ضمن Microsoft 365 Copilot يمنح الأداة قدرة أعلى على:

- التعامل مع الأسئلة المعقدة والإجابة عليها بدقة.

- الحفاظ على سياق المحادثة في الحوارات الطويلة.

- كتابة الردود على الرسائل الإلكترونية.

- تحليل المستندات والملفات بذكاء وسرعة.

GitHub Copilot يحصل على ترقية قوية

وفي مدونة منفصلة، قالت GitHub المملوكة لـ مايكروسوفت إن الترقية إلى GPT-5 تقدم تحسينات كبيرة في جودة الكود، والقدرة على التحليل المنطقي، وتجربة المستخدم، ما يساعد المبرمجين في كتابة كود أنظف وبشكل أكثر كفاءة.

وأكدت مايكروسوفت أن فريق Red Team المتخصص في مراجعة الأمان قبل إطلاق الأنظمة، قد اختبر GPT-5 بدقة، وخلص إلى أنه من بين أكثر نماذج OpenAI أمانا حتى الآن، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة ذكاء اصطناعي موثوقة.

مايكروسوفت ذكاء اصطناعي CoPilot تحديث GPT 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

الكتب

الأوقاف في اليوم العالمي لمحبي الكتب: أداة لبناء الوعي ومواجهة التطرف

تأخير صلاة الظهر

هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بسبب العمل فيه إثم؟

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد